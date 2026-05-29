Jessica Shepard dans l’histoire du triple-double en WNBA

Depuis le début de la saison WNBA, seulement deux triple-doubles ont été réalisés. Les deux portent la signature de Jessica Shepard. L’intérieure des Dallas Wings a même ajouté une ligne d’histoire face aux Aces, en compilant 22 points, 20 rebonds et 10 passes dans la victoire de son équipe.

Une performance rarissime puisque seule Alyssa Thomas avait déjà réussi un triple-double à au moins 20 points et 20 rebonds, en 2023, avec 21 points, 20 rebonds et 12 passes.

« Elle rend les choses faciles parce que c’est une grande joueuse qui peut manier le ballon et mettre l’attaque en place, surtout lorsqu’elle prend des rebonds offensifs », explique son entraîneur, Jose Fernandez. « Quand cela arrive, je dis à mes joueuses soit de couper vers le cercle, soit de se placer dans les corners. »

Avant cette campagne 2026, Jessica Shepard n’avait validé qu’un seul triple-double en carrière. Avec les deux réussis cette saison, la joueuse des Wings rejoint désormais un cercle très fermé. En saison régulière, seules cinq joueuses ont réussi au moins trois triple-doubles : Alyssa Thomas (19), Sabrina Ionescu (4), Candace Parker (3), Jessica Shepard (3) et Caitlin Clark (3).

Alyssa Thomas, la reine de la catégorie

À noter que la star du Fever reste la seule joueuse de l’histoire à avoir réussi un triple-double lors de sa saison rookie. Et si l’on élargit la liste aux playoffs, Sheryl Swoopes rejoint également ce groupe, elle qui avait été la première joueuse à réussir un triple-double en WNBA, en 1999.

« Ces choses importent peu pour moi », tempérait Jessica Shepard. « Je suis ici pour aider l’équipe à passer un cap. Je suis fière que nous soyons parvenues à effacer notre retard et à battre une équipe comme Las Vegas. »

La performance de Jessica Shepard est d’autant plus marquante que le triple-double reste rare en WNBA. Depuis la création de la ligue féminine en 1997, seuls 61 triple-doubles ont été recensés, playoffs inclus.

Dans cette catégorie statistique, c’est Alyssa Thomas qui est toutefois la reine incontestée. La joueuse du Mercury en a signé 25 à elle seule, dont 19 en saison régulière. Elle avait encore repoussé les limites la saison dernière, en établissant un nouveau record sur une même campagne avec huit triple-doubles.

Jessica Shepard n’évolue évidemment pas encore dans ces hauteurs statistiques, mais sa capacité à peser au rebond, à remonter le ballon et à servir ses coéquipières donne une dimension très particulière au jeu de Dallas.