Rhyne Howard fait sauter le verrou des Lynx

Atlanta a réussi un joli coup pour son dernier match avant la trêve. Le Dream a refait le plein de confiance en renouant avec la victoire face à Minnesota (89-81), infligeant au leader de la WNBA son deuxième revers de suite ! Bien épaulée par le duo McBride-Collier (17 points chacune), Olivia Miles n’a pas eu les épaules suffisamment solides pour compenser le manque de régularité de son équipe sur 40 minutes (21 points, 0 passe décisive en 30 minutes).

Les coéquipières d’Angel Reese, qui a signé son 29e double-double (15 points, 11 rebonds, pour le record sur une saison WNBA), ont presque tout bien fait pendant trois quart-temps, en réalisant une première mi-temps aboutie (52-41), avant de compter jusqu’à 20 points d’avance après le repos.

Jordin Canada (16 points, 10 passes décisives) s’est notamment illustrée avec deux paniers près du cercle, un 3-points puis une passe décisive pour le tir primé de Naz Hillmon qui a porté l’écart à +20 (69-49).

Rhyne Howard répond au retour des Lynx

Minnesota a alors jeté toutes ses forces dans la bataille pour tenter de combler son retard, au point de menacer de réussir le hold-up de la soirée. Kayla McBride a enchaîné 7 points avant de passer le relais à Courtney Williams et à l’ancienne du Dream Maya Caldwell pour boucler un 15-2 et ramener les Lynx à 71-64 en début de quatrième quart-temps !

Sous pression, Atlanta a alors pu compter sur Rhyne Howard (16 points). L’ailière a d’abord retrouvé le chemin du cercle avant d’envoyer deux flèches à 3-points consécutives, à chaque fois sur une passe décisive de Jordin Canada, pour redonner de l’air au Dream (79-66).

Avec 12 de ses 16 points inscrits dans le dernier acte, Rhyne Howard a ainsi fait sauter le verrou au meilleur moment. Le trio Gray-Howard-Reese a ensuite terminé le travail afin de guider Atlanta jusqu’à la victoire (89-81).

À noter également le match plein d’Allisha Gray (23 points, 11 rebonds), particulièrement efficace de loin avec son 6/11 à 3-points, ainsi que la première sortie victorieuse de DeWanna Bonner avec sa nouvelle équipe : 7 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes.