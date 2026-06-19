Olivia Miles poursuit sa folle ascension

Cheryl Reeve ne s’y était pas trompée en promettant qu’elle pouvait encore être meilleure. Déjà exceptionnelle sur son début de saison pour une rookie, Olivia Miles est passée à la vitesse supérieure depuis début juin, avec de gros matchs face à Golden State (28 points, 7 passes décisives en 28 minutes), face aux Wings d’Azzi Fudd (24 points, 7 rebonds, 6 passes) puis contre Las Vegas (29 points), au terme d’un match où elle a regardé dans les yeux la meilleure joueuse de la ligue, A’ja Wilson.

Mais Olivia Miles ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle avait gardé le meilleur pour le déplacement des Lynx à Los Angeles, avec un record en carrière à 31 points, à 12/15 au tir ! Ses 24 points inscrits en première mi-temps ont laissé les Sparks sur place, dépassées par une rookie au caractère bien trempé.

« Elle est forte », a bien dû reconnaître Lynne Roberts, coach de Los Angeles. « Il faut juste lui tirer notre chapeau. C’est une grande joueuse, avec beaucoup de qualités. Ses facilités ballon en main et sa vision, c’est ce qui la différencie des autres. »

Du style et de l’efficacité

En plus d’affoler les compteurs, alors qu’elle tourne à 19 points à 39.1% à 3-points, 4.9 rebonds et 5.7 passes après 15 matchs, la rookie brille par son style, pimenté par ses passes aveugles et autres tours de magie.

« Je ne sais pas, je viens du New Jersey, où on a ce truc, ce style de basket à la new-yorkaise. Je pense avoir développé mon style de là, et il y a aussi le fait que mes coéquipières me laissent être moi-même sur le terrain », a-t-elle ainsi déclaré à ce sujet.

Comme on l’a vu sur la fin de match serrée à Las Vegas, Olivia Miles est également une compétitrice féroce, ce qui se traduit par une grande discipline à l’entraînement. Sa vision et son talent sont une chose, le travail en est une autre, et la meneuse s’y investit également à fond.

« Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est la façon dont elle franchit les étapes, et c’est encore plus différent aujourd’hui avec les réseaux sociaux. La voir s’en sortir comme elle le fait est impressionnant, mais ça en dit plus sur la personne qu’elle est que sur la basketteuse. Et c’est ce qu’on voit tous les jours », a confié sa coéquipière Kayla McBride. « Quand on entre sur le terrain, on retrouve l’Olivia qu’on voit tous les jours, prête à bosser, à jouer au basket, qui adore ce jeu. J’ai été très impressionnée par sa façon d’être elle-même tous les jours. »

Rookie de l’année en puissance

Plus que jamais en lice pour aller chercher le trophée de rookie de l’année, Olivia Miles pourrait même finir par se mêler aux discussions élargies autour du MVP de la saison si elle venait à poursuivre sur sa lancée, en gardant la même justesse. Concentrée sur son jeu, l’intéressée assure pour sa part ne pas prêter attention à ces éventuelles distinctions personnelles.

« Ça veut honnêtement juste dire que notre équipe est en très bonne forme, et c’est ce dont je suis la plus fière. Ma confiance vient de l’intérieur, pas d’une validation extérieure. Que je remporte des récompenses ou non, je reste moi-même et je me sens toujours épanouie. Ça veut juste dire que notre équipe se débrouille bien, et quand on gagne, je m’amuse tout simplement, et c’est ça, l’essentiel au basket. »

Les prochains matchs permettront de voir si Olivia Miles en a encore sous le pied. À la place de Golden State, qui reçoit Minnesota ce soir, on se méfierait…