Face à des Sparks diminuées, Olivia Miles établit un nouveau record personnel

Après s’être lourdement inclinées face aux Valkyries, les Sparks, sans Kelsey Plum et Cameron Brink, recevaient la meilleure équipe de WNBA, les Lynx. Pour Minnesota, cette rencontre avait un enjeu important puisque les joueuses de Cheryl Reeve pouvaient espérer une qualification en finale de la Commissioner’s Cup en cas de succès.

Malgré les nombreuses absences californiennes, Los Angeles tient tête à Minnesota sur les premières minutes, portées par le bon début de match de Rae Burrell (19 points, 6/10 au tir), autrice de 10 des 19 points californiens sur ce premier quart-temps. Cependant, cela ne suffit pas pour mener après dix minutes de jeu (23-19).

Les Lynx creusent l’écart dès le début de la période suivante. Olivia Miles (31 points, 12/15 au tir) réussit deux paniers et trouve Antonia Delaere derrière l’arc, complètement oubliée par la défense de Los Angeles (32-21). Olivia Miles met la main sur le match dans ce deuxième quart-temps et enchaîne les points, dont un 2+1. Face au 19-4 concédé par son équipe, Lynne Roberts est contrainte de prendre un temps-mort. Celui-ci ne suffit pas à arrêter l’excellente dynamique lancée par Olivia Miles qui réussit un nouvel «and one» (45-28).

Une victoire, mais pas de finale pour les Lynx

Pour finir cette première mi-temps, Courtney Williams joue un «pick-and-roll» avec Natasha Howard qui finit au cercle et obtient une faute d’Ariel Atkins (52-37). La barre des 20 points d’écart est franchie dès la sortie des vestiaires. Courtney Williams profite d’un nouvel oubli défensif des Sparks pour trouver Nia Coffey, seule à 3-points (59-39).

Alors que les Sparks reviennent à dix points, les Lynx peuvent compter sur Olivia Miles pour relancer la machine de Minnesota. À quatre minutes de la fin du troisième acte, elle convertit un 2+1 et atteint la barre des 29 points, égalant son record en carrière (65-51).

À six minutes du terme, Olivia Miles se défait du marquage d’Ariel Atkins et est servie par Natasha Howard. Ce nouveau panier permet à la rookie d’établir son nouveau record personnel avec 31 unités. Dans le sillage de sa jeune joueuse, les Lynx s’imposent largement 99 à 83. Malgré ce succès, Minnesota ne disputera pas la finale de la Commissioner’s Cup puisque dans le même temps, les Aces sont venues à bout du Mercury.