Les Valkyries de Gabby Williams s’offrent le derby californien

Si les Valkyries et les Sparks ne peuvent plus prétendre à la finale de la Commissioner’s Cup, les deux formations possèdent des bilans similaires en saison régulière, ce qui devait annoncer une rencontre équilibrée entre les deux franchises, mais il n’en fut rien.

Comme beaucoup d’équipes, les Sparks se cassent les dents sur la défense de Golden State. Le compteur de Los Angeles s’ouvre enfin après trois minutes de jeu sur un panier primé de Kelsey Plum (8-3). Si les visiteuses restent pendant quelques minutes au contact des Valkyries, les joueuses de Natalie Nakase créent l’écart à la fin du premier acte. Un 13-2 s’ouvre sur une flèche à longue distance de Janelle Salaün (7 points, 4 rebonds, 2 passes). Gabby Williams (16 points, 4 rebonds) prend le meilleur sur Kelsey Plum tandis que Kayla Thornton et Kaitlyn Chen réussissent chacune un panier dans la raquette malgré la présence de Cameron Brink (25-10).

L’intérieure de Los Angeles se rattrape dès le début de la période suivante et contre Janelle Salaün. Dearica Hamby empêche la sortie de balle, mais elle rend le ballon à Golden State et offre un tir à mi-distance à Tiffany Hayes. Sous l’eau, les Sparks reprennent brièvement espoir grâce à Cameron Brink qui enchaîne quatre paniers et est suivie par Ariel Atkins (31-20).

Servie par Janelle Salaün, Veronica Burton réussit un lay-up main gauche, lui permettant de passer la barre des 1 000 points en carrière.

Gabby Williams sur tous les fronts

Si les deux formations s’échangent les paniers sur quelques possessions, ce sont, encore une fois, les Valkyries qui accélèrent. Veronica Burton contre Kelsey Plum et Gabby Williams envoie Kaila Charles finir la contre-attaque. Juste avant la mi-temps, la meneuse de Golden State est oubliée par Ariel Atkins. Kelsey Plum tente de lui fermer l’accès au cercle, mais cela libère Kaila Charles à 3-points. L’arrière s’élève et les Valkyries rejoignent les vestiaires avec une confortable avance (45-26).

La barre des vingt points d’écart est dépassée dès la reprise et les Sparks ne reviendront pas. Los Angeles recolle à 13 longueurs à la fin du troisième quart-temps, mais cela n’inquiète pas Golden State. Gabby Williams s’élève à 3-points avant d’intercepter un ballon sur la possession suivante. Si ses coéquipières ne sont pas en réussite, la Française domine Rae Burrell dans la raquette et Cecilia Zandalasini redonne vingt points d’avance aux Valkyries.

Golden State remporte largement ce derby californien 78 à 58 et reste à la sixième place du classement avec le même bilan que les Wings (9-5) classées 5e. En plus de la défaite, Los Angeles a également perdu Cameron Brink en fin de rencontre, sortie après une blessure à la cheville. La durée de son absence potentielle sera déterminée dans les prochains jours.