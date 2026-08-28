La défense des Valkyries a encore franchi un cap

Les Valkyries possèdent la meilleure défense de WNBA cette saison avec 99.9 points encaissés sur 100 possessions. A l’approche de la trêve internationale et des playoffs, Golden State a encore davantage resserré sa défense puisque les Californiennes restent sur une série de trois victoires consécutives avec moins de 70 points encaissés à chaque fois.

Les Lynx ont été les premières à se casser les dents. Pourtant deuxième meilleure attaque de WNBA, les joueuses de Cheryl Reeve avaient été limitées à 66 points et les Valkyries s’étaient imposées.

«Nous devions simplement faire attention aux détails et nous avons discuté pour changer notre plan de jeu et les filles l’ont exécuté», félicitait Natalie Nakase après cette victoire face à Minnesota, la première dans la jeune histoire des Valkyries. «Nous nous préparons pour être à notre meilleur niveau en playoffs. Les Lynx ne sont pas premières par hasard. C’est une équipe très talentueuse donc nous sommes fières de les avoir limitées à 66 points.»

Le Liberty étouffé

Après ce succès, Golden State n’a encaissé que 64 points face au Sun avant de défier le Liberty en «back-to-back». Alors qu’elles auraient pu lever le pied, les Valkyries ont asphyxié New York en encaissant seulement 11 points dans le deuxième quart-temps.

«Nous avons fait un bon début de match et nous avons continué d’insister», affirme Cecilia Zandalasini. «Dans le deuxième quart-temps, elles ont semblé être perdues en essayant de comprendre notre défense et elles ont perdu leur rythme.»

Ainsi, Golden State a pu s’offrir une troisième victoire de rang, en limitant le Liberty à 60 points, son plus bas total cette saison. Une statistique loin d’être isolée puisque cinq autres équipes, à savoir les Lynx, le Dream, le Fever, les Mystics et les Sparks, ont enregistré leur plus bas total de points de la saison face aux Valkyries.

«Si nous avons la meilleure défense actuellement, c’est parce que nous avons deux défenseures d’élite en Gabby Williams et Kiah Stokes», souligne Natalie Nakase. «Gabby défend sans relâche et elle fait des ravages. Elles ont toutes les deux des appuis très rapides, ce qui leur permet de manœuvrer comme elles l’entendent. Kiah est notre pilier, elle est tout le temps présente et nous nous reposons toujours sur elle. Sa passion pour la défense est vraiment différente.»

Gabby Williams en route pour être Défenseure de l’année

Les progrès défensifs des Valkyries cette saison s’expliquent notamment par l’arrivée de Gabby Williams. La Française intercepte, en moyenne, 1.7 ballon par rencontre et possède un «defensive rating» de 98.6 points encaissés sur 100 possessions. Il s’agit du troisième meilleur total cette saison parmi les joueuses qui jouent plus de 24 minutes de moyenne, derrière ses deux coéquipières Kayla Thornton (97) et Veronica Burton (96.8).

L’activité défensive de la Française pourrait être récompensée en fin de saison puisque l’ailière est placée parmi les favorites pour être élue Défenseure de l’année.

«Elle a cet instinct défensif qui la pousse à se placer dans des endroits qui ne sont pas prévus par le plan de jeu et elle dit simplement : ‘coach, fais-moi confiance'», raconte Natalie Nakase. «Elle étudie très bien ses adversaires. Elle arrive à comprendre que si elle se place dans certains endroits, elle n’arrivera pas à détourner une passe ou à intercepter un ballon. Nous la laissons s’exprimer et c’est cette passion pour la défense qui crée des opportunités en attaque.»