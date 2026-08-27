Les Valkyries ne laissent aucune chance au Sun

Le Connecticut Sun arrive tout doucement à la fin de son aventure à Uncasville, alors qu’il ne lui reste plus que deux matchs à domicile au Mohegan Sun Arena avant le déménagement de la franchise à Houston. En « back-to-back » après avoir dominé Chicago la veille, la formation de Rachid Méziane n’a pas pesé bien lourd face à Golden State cette nuit, en l’absence de Leïla Lacan, mais aussi d’Olivia Nelson-Ododa et de Brittney Griner.

Les points de satisfaction ont été rares côté Connecticut. Charlisse Leger-Walker a terminé meilleure marqueuse du Sun avec 17 points, son record de la saison, tandis que Nell Angloma a ajouté 11 unités, dépassant la barre des 10 points pour la première fois depuis plus de trois mois. Le magnifique maillot « Keesusk », signifiant « soleil » en langue mohégane, aura également marqué cette soirée particulière à Uncasville.

Pour le reste, les Valkyries ont rapidement pris les commandes, s’appuyant comme souvent sur leur défense pour faire la différence. Au bout de quelques minutes, un 16-2 conclu par Janelle Salaün, brièvement touchée à la cheville, a donné le ton (9-24).

Le banc de Golden State fait des dégâts

De quoi permettre aux protégées de Natalie Nakase de dérouler leur basket. Après Veronica Burton et Gabby Williams, Janelle Salaün s’est à nouveau illustrée avec deux paniers à 3-points, avant de laisser Cecilia Zandalasini et Kiah Stokes accentuer encore l’écart avant la pause (27-55).

Même si Connecticut a offert un meilleur visage après le repos, Golden State a rapidement calmé toute tentative de retour. Janelle Salaün a inscrit deux paniers de suite, puis Kaila Charles et Kaitlyn Chen ont pris le relais pour maintenir le Sun à 28 longueurs avant le dernier acte (52-80).

L’écart a même grimpé jusqu’à +35 sur un panier de Juste Jocyte en début de quatrième quart-temps, permettant aux Valkyries de finir en roue libre jusqu’à la victoire (64-89).

Le banc californien a été particulièrement dominant, avec 54 points inscrits, un nouveau record de franchise, tandis que la défense de Golden State a limité Connecticut à seulement 31% de réussite au tir.

Janelle Salaün termine ainsi avec 15 points en seulement 18 minutes, confirmant encore l’importance de la profondeur d’effectif des Valkyries.

Les deux équipes n’en ont pas encore fini avant la Coupe du monde. Golden State va enchaîner dès ce soir à New York, tandis que Connecticut sera attendu à Indiana vendredi.