Les Valkyries étouffent encore une fois le Liberty

Même en « back-to-back » et déjà qualifiées pour les playoffs, les Valkyries ne ralentissent pas. Au lendemain d’une large victoire à Connecticut, les joueuses de Golden State ont cette fois dominé New York au Barclays Center (79-60), pour signer une troisième victoire en trois confrontations face au Liberty cette saison.

Et à chaque fois, la recette a été la même : étouffer l’attaque new-yorkaise.

Le Liberty avait inscrit 70 points lors du premier duel, puis 67 lors du deuxième. Il n’en a marqué que 60 cette fois. Ses trois plus faibles totaux offensifs de la saison ont donc tous été enregistrés face aux Valkyries.

New York a même été limité à 30% de réussite au tir, quatre jours seulement après avoir passé 109 points à Indiana. Sa série de 16 matchs consécutifs à au moins 80 points s’est ainsi brutalement arrêtée face à la meilleure défense du moment.

Zandalasini donne le ton

Cecilia Zandalasini a lancé la soirée avec quatre paniers à 3-points en première mi-temps et 14 de ses 20 points avant la pause.

Golden State menait encore de peu après le premier quart-temps (21-19), avant de faire craquer New York dans le deuxième acte. Plus agressives, plus mobiles et toujours aussi disciplinées dans les rotations, les Valkyries ont progressivement coupé les lignes de passe et forcé le Liberty à multiplier les tirs compliqués.

Résultat : seulement 11 points inscrits par New York dans le deuxième quart-temps et déjà 12 longueurs de retard à la pause (42-30).

Fer de lance de cette défense, Gabby Williams a encore pesé des deux côtés du terrain. Malgré une troisième faute récoltée dès le deuxième quart-temps, la Française a terminé avec 16 points. Tiffany Hayes a ajouté 12 unités en sortie de banc.

Mais Veronica Burton a elle aussi joué un rôle majeur. La meneuse a compilé 8 points et surtout 13 passes décisives, son meilleur total de la saison, sans perdre le moindre ballon. Une maîtrise d’autant plus remarquable que le Liberty lui a mis énormément de pression pendant toute la rencontre.

Après avoir compté jusqu’à 14 points d’avance, Golden State a brièvement vu New York revenir à dix longueurs à la fin du troisième quart-temps. Sans conséquence.

Les Valkyries ont immédiatement remis le couvercle dans le dernier acte, avec les six premiers points de la période pour porter l’écart à 65-47 et faire définitivement disparaître le suspense.

« Strength in numbers »

Natalie Nakase a résumé la réussite actuelle de son groupe avec une formule forcément familière dans la baie de San Francisco : « strength in numbers ».

« C’est l’ensemble de notre force collective. Les 14 joueuses font leur travail, sont prêtes et nous permettent de gagner de différentes façons », a expliqué la coach des Valkyries.

Les chiffres illustrent parfaitement cette force collective. Golden State a ainsi distribué au moins 20 passes décisives lors de 10 de ses 14 derniers matchs, tout en continuant de faire de sa défense sa principale arme.

Et la dynamique commence à devenir impressionnante : les Valkyries ont remporté 18 de leurs 22 derniers matchs depuis le 24 juin.

Après avoir battu Minnesota, leader de WNBA, puis largement dominé Connecticut et New York en quelques jours, Golden State ne ressemble plus simplement à une belle surprise de la saison. À l’approche des playoffs, les Valkyries apparaissent désormais comme une équipe que personne ne voudra croiser.

Prochaine étape : Portland dimanche, pour leur dernier match avant la trêve liée à la Coupe du monde.