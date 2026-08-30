Tony Parker : « Ce n’est plus qu’une question de temps pour les Spurs »

Il aura finalement fallu quelques années aux Spurs pour reconstruire une équipe capable de jouer le titre. Après avoir quitté les playoffs en 2019 et traversé une longue période de reconstruction, San Antonio a retrouvé les Finals en 2026, avec un groupe qui a la particularité d’être encore extrêmement jeune. De quoi forcément enthousiasmer Tony Parker, qui voit se dessiner au Texas un nouveau cycle potentiellement très long.

« Je suis super enthousiaste. Ça fait plaisir de revoir les Spurs au sommet et en mesure de se battre pour un titre NBA », explique le quadruple champion NBA, actuellement aux Philippines. « Wemby est peut-être le meilleur joueur de NBA actuellement. Nous avons énormément de chance de l’avoir, aussi bien aux Spurs qu’en Equipe de France. »

À seulement 22 ans, Victor Wembanyama a déjà conduit San Antonio jusqu’aux Finals, perdues face aux Knicks. Et surtout, le Français est désormais installé pour longtemps au Texas après avoir prolongé cet été pour cinq saisons et 252 millions de dollars.

Un « Big Three » pour de longues années ?

Mais Tony Parker insiste surtout sur le fait que les Spurs ne reposent plus uniquement sur leur phénomène français. Autour de lui, la franchise a accumulé les jeunes talents, avec notamment Stephon Castle, 4e choix de la Draft 2024 et Rookie of the Year, et Dylan Harper, 2e choix de celle de 2025. Ce dernier a particulièrement impressionné TP durant sa première campagne NBA.

« J’adore sa façon de jouer. Il a réalisé une excellente saison rookie », poursuit le nouveau coach de l’Asvel. « J’aime son absence de peur et son agressivité pour attaquer le cercle. Il a également réalisé de très bonnes Finals. Je pense qu’il possède tous les outils pour devenir un grand All-Star dans cette ligue. »

Une série durant laquelle Dylan Harper avait justement gardé le meilleur pour la fin, avec notamment 21 points dans le Game 4 puis 25 points dans le Game 5.

Surtout, Tony Parker imagine déjà ce que peut devenir l’association entre les trois jeunes joueurs.

« Avec Castle, ce trio peut être très bon pendant très, très longtemps. Maintenant, je pense que ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’ils remportent un titre NBA. Et j’espère qu’ils en gagneront beaucoup. »

Wembanyama parmi les plus grands de l’histoire ?

Le parallèle avec la génération de Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili est évidemment tentant. D’autant que San Antonio semble avoir reconstruit selon une recette familière : une superstar générationnelle entourée de jeunes joueurs capables de grandir avec elle, dans un environnement toujours attaché au collectif.

Et pour Tony Parker, le plafond de cette nouvelle génération dépend évidemment de celui de Victor Wembanyama.

Interrogé sur la possibilité de voir un jour le Français rejoindre Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar ou Tim Duncan parmi les plus grands joueurs de l’histoire, TP n’a pas esquivé et, comme Nikola Jokic, estime que Wemby peut se hisser tout en haut.

« Wemby possède tous les outils pour devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ça, c’est certain. S’il reste en bonne santé et que tout se passe bien, il a déjà prouvé énormément de choses. À seulement 22 ans, emmener une équipe jusqu’aux Finals NBA, c’est très, très difficile. »

L’optimisme de Tony Parker est aussi alimenté par ce qui se passe loin des parquets NBA. Cet été, une bonne partie de l’effectif a ainsi traversé l’Atlantique pour retrouver Victor Wembanyama en région parisienne et participer à une semaine d’entraînement à Nanterre.

« Les Spurs ont fait un excellent travail pour l’entourer avec les bons joueurs, avec Castle et Dylan Harper », souligne encore Tony Parker. « L’avenir s’annonce très prometteur pour lui. »

Pour l’ancien meneur, la question n’est même plus de savoir si Victor Wembanyama deviendra champion NBA.

« Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il remporte un titre. Maintenant, la grande question est plutôt de savoir combien il va en gagner. »