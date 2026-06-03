Présentation de la série

C’est une finale à la fois inattendue et logique. Inattendue parce que les Spurs n’étaient pas censés revenir si vite à ce niveau, douze ans après leur dernier titre et sans Gregg Popovich sur le banc. Logique, parce que San Antonio a tout de même fini la saison avec le deuxième bilan de la ligue (62 victoires – 20 défaites), derrière Oklahoma City, avant d’aller chercher son billet pour les Finals au bout d’un Game 7 remporté sur le parquet du Thunder.

À 22 ans, Victor Wembanyama découvre déjà la plus grande scène NBA. Mais il n’y arrive pas seul. De’Aaron Fox a apporté de la vitesse, de la création et de la stabilité. Stephon Castle a franchi un cap. Devin Vassell et Julian Champagnie donnent de l’air autour de « Wemby » alors que Dylan Harper joue comme un vétéran pour sa première campagne. Et Mitch Johnson a réussi une transition délicate, en gardant l’exigence maison tout en laissant cette jeune équipe courir, défendre et vivre avec ses erreurs. San Antonio est même devenu le deuxième plus jeune finaliste de l’histoire, avec un âge moyen pondéré de 25 ans et 20 jours. Seuls les Blazers de 1977 étaient plus jeunes…

En face, New York revient en Finals pour la première fois depuis 1999, justement contre les Spurs. Les Knicks n’ont plus été champions depuis 1973, mais cette équipe n’a plus grand-chose à voir avec celle qui cherchait encore son identité en février. Depuis le Game 3 du premier tour face à Atlanta, Mike Brown a ainsi déplacé le centre de gravité de son attaque : Jalen Brunson reste l’arme principale, mais Karl-Anthony Towns est devenu une plaque tournante, utilisé en tête de raquette. Le meneur n’a ainsi plus besoin de tout créer balle en main, OG Anunoby et Mikal Bridges attaquent davantage les espaces, Josh Hart coupe et relance, tandis que KAT punit les défenses qui hésitent entre monter sur lui ou protéger la raquette.

Sur la saison, les Spurs ont eu le meilleur bilan. Sur les confrontations directes, les Knicks ont l’avantage : 2-1 en intégrant la finale de la NBA Cup. Et, sur le papier, ce n’est pas forcément l’adversaire idéal pour San Antonio.

À noter qu’en France, c’est Prime Video qui diffusera en direct l’intégralité des rencontres, beIN Sports proposant de son côté les matchs en différé le lendemain.