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Nikola Jokic : « Wembanyama peut devenir le meilleur joueur de tous les temps »

Publié le 21/08/2026 à 7:25 Twitter Facebook

Après la courte victoire de la Serbie face à la France (90-87), Nikola Jokic a couvert Victor Wembanyama d’éloges.

jokic wembanyama

Le duel était forcément très attendu. D’un côté, Nikola Jokic, triple MVP et référence absolue à son poste depuis plusieurs saisons. De l’autre, Victor Wembanyama, désormais capitaine de l’Equipe de France et appelé à dominer la NBA pendant de longues années.

Pour cette première confrontation entre la Serbie et la France à Belgrade, dans le cadre de leur préparation aux qualifications pour la Coupe du monde 2027, c’est finalement Nikola Jokic qui a eu le dernier mot. Les Serbes se sont imposés 90-87, avec un match presque parfait de leur capitaine : 20 points, 9 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions.

Après la rencontre, le pivot a surtout retenu la qualité du test proposé par les Bleus.

« C’était un bon test pour nous face à un adversaire de qualité, à qui il manquait plusieurs joueurs d’Euroleague et de NBA », a-t-il expliqué. « C’est une équipe atypique, notamment avec Victor et Rudy. Ils sont dangereux, mais nous avons réussi à contrôler le match pendant une grande partie de la rencontre avant de connaître un passage à vide. Au final, c’était un bon match pour nous. »

« Il est unique comme joueur et comme personne »

Mais c’est évidemment son avis sur Victor Wembanyama qui était le plus attendu. Alors que les deux hommes pourraient incarner l’un des grands duels des prochaines années, Nikola Jokic refuse pourtant de parler de rivalité.

« C’est un adversaire particulier parce qu’il est unique, comme joueur et comme personne », explique le Serbe. « Je ne le considère pas comme un rival et je ne fais pas de ce duel une affaire personnelle. »

Avant de lâcher un compliment qui en dit long sur l’impression laissée par le Français : « Il a l’opportunité de devenir le basketteur le plus unique que nous ayons jamais vu, et même de devenir le meilleur joueur de tous les temps. »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Nikola Jokic se montre élogieux envers Victor Wembanyama. Depuis l’arrivée du Français en NBA, le Serbe n’a jamais caché son admiration pour ses qualités hors normes, entre sa taille, sa mobilité, son envergure et sa capacité à peser des deux côtés du terrain.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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