Serbie – France : une défaite amère pour démarrer la préparation

Avant de remettre le couvert pour le quatrième épisode des fenêtres de qualification à la Coupe du monde 2027, l’Equipe de France de Freddy Fauthoux renfilait le Bleu de chauffe en se frottant à l’ogre serbe, à Belgrade, dès la reprise ! Au terme d’un match âprement disputé, qui n’avait d’amical que le nom, c’est la Serbie de Nikola Jokic (20 points, 9 rebonds, 8 passes) qui s’est imposée sur le fil (90-87). Les Bleus de Victor Wembanyama (10 points à 1 sur 6 à 3-points, 4 rebonds et 6 balles perdues) et les Serbes disputeront le match retour à Orléans ce dimanche à 18h, pour la revanche donc !

Un bon passage en deuxième quart

Mais, pour la remise en route officielle des Bleus, c’était effectivement un sacré morceau à attaquer. Le début de match est sérieux, dans un premier quart bien tenu, sans gros écart, avec la Serbie qui mène sur son terrain. Intégré au cinq majeur, Terry Tarpey inscrit le premier 3-points dans le coin, et le néo-Parisien se montre précieux au rebond offensif. Tout aussi solide, et titulaire, Matthew Strazel assure à la mène, et à la distribution. Le duel Jokic – Wemby démarre tranquillement, l’un et l’autre provoquant la faute de son adversaire direct.

Les Bleus ont bien saisi le message du coaching staff : ça défend fort… mais ça commet aussi trop de fautes ! Très en vue, Gerald Ayayi inscrit un panier acrobatique en ligne de fond. Mais Nikola Djurisic fait admirer ses qualités défensives, que ce soit au contre sur Axel Bouteille ou sur un retour supersonique pour empêcher un layup d’Ayayi en contre attaque. Malgré un dunk de Maxime Raynaud, la France est à la traîne après le premier quart (22-19).

Le deuxième quart sera le temps fort des Bleus, à l’instar de ce contre de Wemby sur Jokic qui partait au dunk, puis cet alley oop en reverse épatant de hauteur. Très bonne entrée en jeu, Amine Noua (14 points) trouve la cible derrière l’arc et les Bleus passent devant au score. Pour couronner le tout, Wembanyama nous gratifie d’un dunk en moulin à vent, alors que Rudy Gobert met aussi le nez à la fenêtre avec plusieurs agressions du cercle. Jokic réplique à 3-points. Maladroit, Evan Fournier brise enfin la glace juste avant la mi-temps, que les Bleus abordent avec un petit point de débours (46-45).

Mais un gros creux en troisième…

A l’inverse, le troisième quart est un vrai temps faible pour les Bleus qui encaissent un 5-0 d’emblée. Trop altruiste ou tout simplement encore en quête d’automatismes, les Français continuent d’accumuler les pertes de balle et les refus de tir en première intention sont légion. Wembanyama inscrit bien un 3-points pour limiter la casse mais l’écart monte au-dessus de la dizaine.

Coach Fauthoux a beau appeler un temps mort, ça ne repart toujours pas offensivement. Les Bleus comptent jusqu’à 11 points de retard. Gerald Ayayi et Nadir Hifi apportent leur écot en attaque mais l’attaque des Bleus reste famélique (17 points dans le quart-temps). L’écart est stabilisé à 10 pour les locaux avant la dernière ligne droite (72-62).

22 balles perdues…

Il faut dire que le secteur intérieur serbe pèse lourd. Derrière le Joker qui en est à 19 unités, il y a aussi l’autre Nikola, Milutinov, qui en est à 15, avec son petit tir à mi-distance bien rôdé. Pour les Bleus, c’est malheureusement la même histoire : toujours des ballons perdus (22 !), à l’image de Strazel qui se fait piquer la gonfle par Avramovic qui file au dunk. L’ex-Monégasque se rattrape à 3-points après une belle partie de patate chaude au sol. Ayayi ramène les Bleus à -3 seulement, avant que Francisco relance le suspense avec un bon tir veinard avec la planche.

Sans paniquer, bien qu’en ratant quelques lancers en chemin, les Serbes finissent par s’imposer à la maison, grâce à un contre d’Avramovic sur l’ultime tentative d’égalisation à 3-points de Francisco (90-87).

Crédit photo : FFBB