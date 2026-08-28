Dalen Terry tente sa chance aux Warriors

Après Brandon Williams et Georges Niang, les Warriors continuent de compléter leur groupe avant le training camp. D’après HoopsHype, Golden State s’est entendu avec Dalen Terry, ancien 18e choix de la Draft 2022.

À 24 ans, l’ancien joueur des Bulls devra toutefois gagner sa place puisque son contrat « Exhibit 10 » n’est pas garanti. Un pari à faible risque pour Golden State, qui cherche notamment de la profondeur sur les ailes après la grave blessure de Moses Moody.

Athlétique et capable de défendre sur plusieurs postes, Dalen Terry n’a jamais vraiment réussi à s’installer dans une rotation NBA, notamment à cause de son manque d’adresse extérieure.

Une place à gagner

Drafté par Chicago, il a connu un mois de février 2026 mouvementé, passant par les Knicks puis les Pelicans avant d’être coupé. Les Sixers lui avaient ensuite offert un contrat « two-way », avant un contrat standard en avril.

Dalen Terry a disputé 14 matchs avec Philadelphie, pour 4.1 points, 1.6 rebond et 1.6 passe de moyenne en 12 minutes. Les Sixers avaient même activé son option pour 2026/27 avant de finalement le couper fin juillet, notamment pour dégager de la marge avant l’arrivée de LeBron James.

Désormais inéligible à un contrat « two-way », Dalen Terry devra décrocher une place dans l’effectif des Warriors pour rester en NBA. Sinon, son contrat « Exhibit 10 » pourra lui permettre de jouer avec Santa Cruz, en G-League.

Dalen Terry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHI 38 5:38 44.4 25.9 66.7 0.3 0.7 1.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 2.2 2023-24 CHI 59 11:33 43.9 23.0 58.1 0.5 1.4 1.9 1.4 1.4 0.5 0.5 0.3 3.1 2024-25 CHI 73 13:31 44.8 35.6 71.0 0.5 1.2 1.7 1.3 1.6 0.6 0.7 0.2 4.5 2025-26 CHI 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 1.0 0.6 0.6 0.3 3.5 2025-26 PHI 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 1.1 0.5 0.4 0.3 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.