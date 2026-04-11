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Cameron Payne sacrifié par les Sixers

Publié le 11/04/2026 à 13:02 Twitter Facebook

Pour proposer un vrai contrat à Dalen Terry, les Sixers ont décidé de se séparer de Cameron Payne.

À quelques jours du play-in et des playoffs, le malheur de Cameron Payne fait le bonheur de Dalen Terry. En effet, les Sixers ont annoncé avoir coupé le premier pour faire de la place au second, désormais en possession d’un contrat standard.

Recruté courant février après un court détour par Europe, Cameron Payne aura fait le job à la mène pendant deux mois, avec 7.4 points, 2.6 passes, 2 rebonds et 1.1 interception sur une vingtaine de matchs (à 33% à 3-points). Utilisé en sortie de banc derrière Tyrese Maxey, il avait notamment cartonné en mars, avec une perf’ à 32 points, 10 passes et 8 paniers à 3-points !

Le problème, c’est que malgré son apport, Philadelphie a préféré miser sur un ailier de 23 ans plutôt que sur un meneur de jeu de 31 ans, et c’est donc Dalen Terry qui hérite d’un nouveau contrat en Pennsylvanie. Arrivé lui aussi en février, il n’était qu’en « two-way contract » après avoir démarré la saison à Chicago, mais le voilà en mesure de participer à la fin d’exercice avec Philly, encore en lice pour accéder aux playoffs.

À noter que le contrat de Dalen Terry (3.7 points, 1.8 rebond, 1.4 passe), non garanti, contient une « team option » pour la saison prochaine.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 69 38:10 46.1 36.7 89.1 0.3 3.8 4.2 6.7 2.4 1.9 0.8 2.2 28.4
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 36 30:57 43.7 39.4 81.7 0.6 4.8 5.3 3.6 1.8 1.7 0.4 2.3 17.5
Vj Edgecombe 74 35:02 43.9 35.6 81.8 1.6 4.0 5.6 4.1 1.8 1.4 0.5 2.9 16.1
Kelly Oubre Jr. 49 31:39 46.6 36.4 76.1 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.3 0.5 2.5 14.2
Quentin Grimes 74 29:26 44.9 32.9 83.8 0.6 3.0 3.6 3.2 1.8 0.9 0.4 2.1 13.3
Dominick Barlow 70 23:51 53.7 25.6 71.7 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.8 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 13 14:55 43.2 34.8 70.6 0.5 1.9 2.4 1.2 1.0 0.7 0.3 1.0 7.1
Trendon Watford 52 16:29 51.3 20.0 77.9 0.7 2.6 3.4 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.6
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Andre Drummond 62 19:29 47.1 34.5 63.1 3.1 5.3 8.4 1.2 1.0 0.6 0.8 2.0 6.3
Justin Edwards 63 15:10 44.6 36.0 84.6 0.4 1.1 1.5 1.2 0.6 0.8 0.2 1.4 5.9
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 70 17:23 59.4 33.3 70.8 1.8 2.5 4.4 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.9
Dalen Terry 13 13:00 42.3 25.0 58.3 0.5 1.1 1.5 1.8 0.4 0.5 0.3 1.2 4.3
Jabari Walker 63 11:58 45.0 33.0 75.0 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Tyrese Martin 8 9:53 40.9 15.4 0.0 0.3 1.0 1.3 1.1 0.9 0.4 0.3 0.4 2.5
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 13 8:42 20.0 20.0 83.3 0.0 0.7 0.7 0.8 0.3 0.2 0.2 0.6 1.3
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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