Cameron Payne sacrifié par les Sixers

À quelques jours du play-in et des playoffs, le malheur de Cameron Payne fait le bonheur de Dalen Terry. En effet, les Sixers ont annoncé avoir coupé le premier pour faire de la place au second, désormais en possession d’un contrat standard.

Recruté courant février après un court détour par Europe, Cameron Payne aura fait le job à la mène pendant deux mois, avec 7.4 points, 2.6 passes, 2 rebonds et 1.1 interception sur une vingtaine de matchs (à 33% à 3-points). Utilisé en sortie de banc derrière Tyrese Maxey, il avait notamment cartonné en mars, avec une perf’ à 32 points, 10 passes et 8 paniers à 3-points !

Le problème, c’est que malgré son apport, Philadelphie a préféré miser sur un ailier de 23 ans plutôt que sur un meneur de jeu de 31 ans, et c’est donc Dalen Terry qui hérite d’un nouveau contrat en Pennsylvanie. Arrivé lui aussi en février, il n’était qu’en « two-way contract » après avoir démarré la saison à Chicago, mais le voilà en mesure de participer à la fin d’exercice avec Philly, encore en lice pour accéder aux playoffs.

À noter que le contrat de Dalen Terry (3.7 points, 1.8 rebond, 1.4 passe), non garanti, contient une « team option » pour la saison prochaine.