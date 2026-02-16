Cameron Payne de retour en NBA ?

Si le Partizan Belgrade a refusé de laisser partir Isaac Bonga, pourtant courtisé par plusieurs franchises NBA, le club serbe aurait par contre accepté de libérer Cameron Payne, afin qu’il retourne en NBA.
D’après Meridian Sport, le meneur/arrière de 31 ans rejoindrait les Sixers, qui n’avaient plus que 13 joueurs sous contrat après les transferts de Jared McCain et Eric Gordon, même si Dominick Barlow avait récupéré un contrat classique. Philadelphie devait donc rapidement compléter son effectif, et ça profite donc à Cameron Payne.
Pour libérer ce dernier de son contrat, le Partizan Belgrade récupère en tout cas 1.75 million de dollars, dont environ 850 000 de la part des Sixers, la maximum autorisé de la part d’une franchise NBA.
Cela signifie donc que Cameron Payne a payé de sa poche une grosse partie de la clause libératoire, afin de rentrer aux Etats-Unis, alors qu’il tournait à 12.4 points, 3.9 passes, 2.3 rebonds et 1.2 interceptions en Euroleague.
Déjà passé par les Sixers, le meneur tenait donc vraiment à rentrer en NBA, et il a d’ailleurs longtemps patienté avant de tenter l’expérience en Europe. Reste à voir s’il pourra d’ailleurs obtenir du temps de jeu à Philadelphie, la rotation sur le backcourt étant déjà chargée : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Quentin Grimes…
|Cameron Payne
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|OKC
|57
|12
|41.0
|32.4
|79.2
|0.2
|1.3
|1.5
|1.9
|1.4
|0.6
|0.8
|0.1
|5.0
|2016-17 *
|All Teams
|31
|15
|33.2
|31.4
|62.5
|0.1
|1.5
|1.5
|1.8
|1.7
|0.5
|0.9
|0.1
|5.2
|2016-17 *
|OKC
|20
|16
|33.1
|30.8
|100.0
|0.1
|1.4
|1.6
|2.0
|1.9
|0.5
|0.8
|0.2
|5.3
|2016-17 *
|CHI
|11
|13
|33.3
|32.4
|25.0
|0.1
|1.5
|1.5
|1.4
|1.3
|0.4
|1.2
|0.0
|4.9
|2017-18
|CHI
|25
|23
|40.5
|38.5
|75.0
|0.7
|2.0
|2.8
|4.5
|1.8
|1.0
|1.4
|0.4
|8.8
|2018-19 *
|All Teams
|40
|18
|43.0
|29.8
|80.5
|0.3
|1.5
|1.8
|2.6
|1.6
|0.7
|1.1
|0.2
|6.2
|2018-19 *
|CHI
|31
|17
|41.1
|27.1
|88.0
|0.3
|1.4
|1.7
|2.7
|1.6
|0.6
|1.1
|0.2
|5.7
|2018-19 *
|CLE
|9
|20
|49.1
|36.0
|68.8
|0.3
|1.8
|2.1
|2.6
|1.7
|0.9
|1.2
|0.3
|8.2
|2019-20
|PHX
|8
|23
|48.5
|51.7
|85.7
|0.5
|3.4
|3.9
|3.0
|2.5
|1.0
|1.4
|0.2
|10.9
|2020-21
|PHX
|60
|18
|48.4
|44.0
|89.3
|0.3
|2.1
|2.4
|3.6
|1.6
|0.6
|1.0
|0.3
|8.4
|2021-22
|PHX
|58
|22
|40.9
|33.6
|84.3
|0.4
|2.6
|3.0
|4.9
|2.1
|0.7
|1.8
|0.3
|10.8
|2022-23
|PHX
|48
|20
|41.5
|36.8
|76.6
|0.2
|2.0
|2.2
|4.5
|1.8
|0.7
|1.7
|0.2
|10.3
|2023-24 *
|All Teams
|78
|17
|43.2
|39.0
|86.6
|0.3
|1.2
|1.5
|2.6
|1.6
|0.5
|0.8
|0.1
|7.4
|2023-24 *
|MIL
|47
|15
|45.5
|39.7
|84.1
|0.1
|1.2
|1.3
|2.3
|1.6
|0.5
|0.7
|0.1
|6.2
|2023-24 *
|PHL
|31
|19
|41.3
|38.2
|91.3
|0.5
|1.3
|1.8
|3.1
|1.7
|0.6
|1.1
|0.3
|9.3
|2024-25
|NYK
|72
|15
|40.1
|36.3
|90.7
|0.2
|1.2
|1.4
|2.8
|1.5
|0.5
|0.7
|0.2
|6.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.