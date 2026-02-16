Cameron Payne de retour en NBA ?

Si le Partizan Belgrade a refusé de laisser partir Isaac Bonga, pourtant courtisé par plusieurs franchises NBA, le club serbe aurait par contre accepté de libérer Cameron Payne, afin qu’il retourne en NBA.

D’après Meridian Sport, le meneur/arrière de 31 ans rejoindrait les Sixers, qui n’avaient plus que 13 joueurs sous contrat après les transferts de Jared McCain et Eric Gordon, même si Dominick Barlow avait récupéré un contrat classique. Philadelphie devait donc rapidement compléter son effectif, et ça profite donc à Cameron Payne.

Pour libérer ce dernier de son contrat, le Partizan Belgrade récupère en tout cas 1.75 million de dollars, dont environ 850 000 de la part des Sixers, la maximum autorisé de la part d’une franchise NBA.

Cela signifie donc que Cameron Payne a payé de sa poche une grosse partie de la clause libératoire, afin de rentrer aux Etats-Unis, alors qu’il tournait à 12.4 points, 3.9 passes, 2.3 rebonds et 1.2 interceptions en Euroleague.

Déjà passé par les Sixers, le meneur tenait donc vraiment à rentrer en NBA, et il a d’ailleurs longtemps patienté avant de tenter l’expérience en Europe. Reste à voir s’il pourra d’ailleurs obtenir du temps de jeu à Philadelphie, la rotation sur le backcourt étant déjà chargée : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Quentin Grimes…

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.5 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.4 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.6 1.6 0.7 1.1 0.2 6.2 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.2 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.2 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NYK 72 15 40.1 36.3 90.7 0.2 1.2 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.