Après plusieurs semaines d’attente, Cameron Payne rejoint le Partizan Belgrade

Cameron Payne rejoint finalement l’Euroleague. Le meneur de 31 ans s’est engagé avec le Partizan Belgrade jusqu’à la fin de la saison, a indiqué le club serbe dans un communiqué de presse.
Invité au « training camp » des Pacers en octobre, Cameron Payne avait été coupé à l’issue de la présaison.
Malgré l’intérêt du Partizan à l’automne, il avait alors préféré rester aux États-Unis, depuis Phoenix, pour attendre une nouvelle offre en NBA. Deux mois plus tard, il change de cap : faute d’opportunité immédiate, il traverse ainsi l’Atlantique et va découvrir l’Europe pour la première fois, au sein d’un poids lourd du continent.
Drafté en 14e position en 2015, Cameron Payne a disputé dix saisons NBA sous les maillots d’Oklahoma City, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, Philadelphie et New York.
En 477 matches de saison régulière, il tourne à 7.8 points et 3.2 passes décisives de moyenne, ayant notamment brillé en sortie de banc à Phoenix lors du parcours 2021 jusqu’aux Finales NBA, perdues contre les Bucks.
|Cameron Payne
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|OKC
|57
|12
|41.0
|32.4
|79.2
|0.2
|1.3
|1.5
|1.9
|1.4
|0.6
|0.8
|0.1
|5.0
|2016-17 *
|All Teams
|31
|15
|33.2
|31.4
|62.5
|0.1
|1.5
|1.5
|1.8
|1.7
|0.5
|0.9
|0.1
|5.2
|2016-17 *
|OKC
|20
|16
|33.1
|30.8
|100.0
|0.1
|1.4
|1.6
|2.0
|1.9
|0.5
|0.8
|0.2
|5.3
|2016-17 *
|CHI
|11
|13
|33.3
|32.4
|25.0
|0.1
|1.5
|1.5
|1.4
|1.3
|0.4
|1.2
|0.0
|4.9
|2017-18
|CHI
|25
|23
|40.5
|38.5
|75.0
|0.7
|2.0
|2.8
|4.5
|1.8
|1.0
|1.4
|0.4
|8.8
|2018-19 *
|All Teams
|40
|18
|43.0
|29.8
|80.5
|0.3
|1.5
|1.8
|2.6
|1.6
|0.7
|1.1
|0.2
|6.2
|2018-19 *
|CHI
|31
|17
|41.1
|27.1
|88.0
|0.3
|1.4
|1.7
|2.7
|1.6
|0.6
|1.1
|0.2
|5.7
|2018-19 *
|CLE
|9
|20
|49.1
|36.0
|68.8
|0.3
|1.8
|2.1
|2.6
|1.7
|0.9
|1.2
|0.3
|8.2
|2019-20
|PHX
|8
|23
|48.5
|51.7
|85.7
|0.5
|3.4
|3.9
|3.0
|2.5
|1.0
|1.4
|0.2
|10.9
|2020-21
|PHX
|60
|18
|48.4
|44.0
|89.3
|0.3
|2.1
|2.4
|3.6
|1.6
|0.6
|1.0
|0.3
|8.4
|2021-22
|PHX
|58
|22
|40.9
|33.6
|84.3
|0.4
|2.6
|3.0
|4.9
|2.1
|0.7
|1.8
|0.3
|10.8
|2022-23
|PHX
|48
|20
|41.5
|36.8
|76.6
|0.2
|2.0
|2.2
|4.5
|1.8
|0.7
|1.7
|0.2
|10.3
|2023-24 *
|All Teams
|78
|17
|43.2
|39.0
|86.6
|0.3
|1.2
|1.5
|2.6
|1.6
|0.5
|0.8
|0.1
|7.4
|2023-24 *
|MIL
|47
|15
|45.5
|39.7
|84.1
|0.1
|1.2
|1.3
|2.3
|1.6
|0.5
|0.7
|0.1
|6.2
|2023-24 *
|PHL
|31
|19
|41.3
|38.2
|91.3
|0.5
|1.3
|1.8
|3.1
|1.7
|0.6
|1.1
|0.3
|9.3
|2024-25
|NYK
|72
|15
|40.1
|36.3
|90.7
|0.2
|1.2
|1.4
|2.8
|1.5
|0.5
|0.7
|0.2
|6.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.