Après plusieurs semaines d’attente, Cameron Payne rejoint le Partizan Belgrade

Cameron Payne rejoint finalement l’Euroleague. Le meneur de 31 ans s’est engagé avec le Partizan Belgrade jusqu’à la fin de la saison, a indiqué le club serbe dans un communiqué de presse.

Invité au « training camp » des Pacers en octobre, Cameron Payne avait été coupé à l’issue de la présaison.

Malgré l’intérêt du Partizan à l’automne, il avait alors préféré rester aux États-Unis, depuis Phoenix, pour attendre une nouvelle offre en NBA. Deux mois plus tard, il change de cap : faute d’opportunité immédiate, il traverse ainsi l’Atlantique et va découvrir l’Europe pour la première fois, au sein d’un poids lourd du continent.

Drafté en 14e position en 2015, Cameron Payne a disputé dix saisons NBA sous les maillots d’Oklahoma City, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, Philadelphie et New York.

En 477 matches de saison régulière, il tourne à 7.8 points et 3.2 passes décisives de moyenne, ayant notamment brillé en sortie de banc à Phoenix lors du parcours 2021 jusqu’aux Finales NBA, perdues contre les Bucks.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.5 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.4 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.6 1.6 0.7 1.1 0.2 6.2 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.2 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.2 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NYK 72 15 40.1 36.3 90.7 0.2 1.2 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.