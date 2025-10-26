Courtisé en Europe, Cameron Payne préfère attendre une nouvelle chance en NBA

Il y a deux semaines, Cameron Payne tentait de gagner sa place chez les Pacers, où le vide à la mène (Tyrese Haliburton et TJ McConnell) aurait pu l'aider à intégrer l'effectif final de la franchise pour la saison régulière. Sauf qu'il avait finalement été libéré à quelques jours de la reprise et, depuis, il attend une nouvelle opportunité en NBA.

Des équipes en Europe, et notamment le Partizan Belgrade en Serbie, auraient pourtant bien aimé recruter le meneur de 31 ans, mais d'après Marc Stein, cela ne se fera pas. L'intéressé préfère ainsi rester aux États-Unis et retrouver une équipe dans la Grande Ligue, plutôt que de s'envoler pour le continent européen, où il n'a jusqu'à présent jamais évolué.

Passé par les Knicks la saison dernière (6.9 points, 2.8 passes, 1.4 rebond), Cameron Payne attendra donc chez lui, à Phoenix, un éventuel coup de fil d'une nouvelle franchise.

Également passé par Oklahoma City et Chicago auparavant, il se trouve en NBA depuis 2015, alors que son expérience et sa capacité à être efficace offensivement sur un court de temps de jeu, en sortie de banc, pourraient lui permettre de vite retrouver un contrat dans les semaines à venir.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.5 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.4 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.6 1.6 0.7 1.1 0.2 6.2 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.2 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.2 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NYK 72 15 40.1 36.3 90.7 0.2 1.2 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.