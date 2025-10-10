Pour gagner sa place aux Pacers, Cameron Payne va vite devoir apprendre

Les Pacers connaissent un début de pré-saison compliqué sur le poste de meneur. Outre Tyrese Haliburton déjà forfait pour l’intégralité de la saison, la franchise d’Indianapolis devra composer au moins jusqu'au mois de novembre sans T.J. McConnell, touché aux ischio-jambiers, tandis que Delon Wright s’est blessé à la tête dès sa première sortie avec Indiana. Une blessure malheureuse qui lui a valu d’être coupé par les Pacers.

Pour le remplacer, le front office a jeté son dévolu sur Cameron Payne, signé pour le moment uniquement pour le camp d’entraînement. Free agent depuis la fin de la dernière saison où il évoluait aux Knicks, le meneur s’apprêtait à rentrer chez lui à Phoenix quand il a reçu la proposition des Pacers. Une offre qu’il a immédiatement acceptée.

“Je sais qu’ils jouent très vite et je peux m’adapter à ça”, reconnaît Cameron Payne. “Franchement, ils ont un groupe de supers gars. Nous les avons joués lors de la dernière finale de conférence et donc je les connais très bien. Ils jouent un basket qui semble tellement aléatoire qu’il est difficile de préparer une tactique contre eux. Ça fait plaisir maintenant d’être de l’autre côté pour apprendre ce qu’ils font et je vais faire de mon mieux pour réussir à m’intégrer.”

Tout reprendre de zéro

Pour passer le cap du camp d’entraînement, Cameron Payne devra vite apprendre les schémas de jeu de Rick Carlisle. Un objectif qui ne l’effraie pas puisque depuis son départ des Suns en 2023 et avant cette arrivée à Indiana, il a connu trois franchises différentes dont un transfert au milieu de la saison 2023-24 de Milwaukee à Philadelphie.

“Il y a deux ans, j’étais à Milwaukee et j’ai été transféré à la trade deadline aux Sixers et dès le lendemain j’étais titulaire”, se souvient le meneur. “Donc j’ai dû vite apprendre. J’ai l’habitude de tout laisser tomber pour aller ailleurs et de recommencer à zéro.”

Les Pacers sont à la recherche d’un meneur qui pourra avoir beaucoup de minutes pour accompagner Andrew Nembhard sur les lignes arrières, le temps que T.J. McConnell guérisse. Un rôle que Cameron Payne pourra occuper s’il est conservé par le “front office”.

“J’aime sa vitesse, et il peut très bien tirer de loin”, souligne Rick Carlisle. “Il est expérimenté et il peut créer du jeu.”

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.5 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.4 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.6 1.6 0.7 1.1 0.2 6.2 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.2 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.2 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NYK 72 15 40.1 36.3 90.7 0.2 1.2 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.