Les Pacers perdent désormais TJ McConnell

Décidément, la rotation des Pacers commence à être courte au poste de meneur. Après Tyrese Haliburton, absent durant toute la saison à cause de sa blessure au tendon d'Achille, c'est TJ McConnell qui rejoint l'infirmerie, en raison d'une blessure au niveau des ischio-jambiers de sa jambe gauche.

À Indiana, on table déjà sur une absence d'au moins un mois. « Ce n'est pas aussi sévère que ça aurait pu l'être, mais ça va prendre du temps… » a précisé son entraîneur, Rick Carlisle.

TJ McConnell, qui s'est blessé dès le premier match de présaison (chez les Timberwolves), était censé être la première rotation de sa franchise à la mène, derrière Andrew Nembhard. Héroïque lors des derniers playoffs, et notamment lors des Finals (12 points, 4.3 passes, 3.6 rebonds et 2.1 interceptions), il n'est pourtant pas le seul meneur des Pacers à s'être blessé cette semaine.

Cameron Payne remplace à son tour Delon Wright

Ce mardi, toujours à Minneapolis, Delon Wright s'est ainsi retrouvé K-O. après un choc à la tête provoqué par Jaylen Clark, qui tentait de lui intercepter la balle. En sang, il a ensuite reçu une dizaine de points de suture au visage et au coude.

Mais il a surtout perdu son contrat dans l'équipe, puisque les Pacers ne l'avaient signé que pour le « training camp » (blessure de Monte Morris oblige). Par conséquent, Cameron Payne en profite pour récupérer la place de celui qui était son coéquipier à New York, au printemps dernier.

À la mène, le jeu des chaises musicales se poursuit donc dans l'Indiana, alors que Russell Westbrook, Ben Simmons, Cory Joseph, Elfrid Payton, Markelle Fultz ou Patty Mills attendent toujours de retrouver un point de chute.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 2024-25 IND 79 18 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.0 1.1 1.4 0.3 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.