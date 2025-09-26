Finalement, Delon Wright va remplacer Monte Morris dans l’Indiana

Retournement de situation à Indianapolis. Alors que l'on annonçait cette semaine la signature de Monte Morris pour un contrat non garanti d'un an, on apprend maintenant que ce n'est plus d'actualité, car il souffre d'une blessure au mollet qui le forcera à rester quelques semaines à l'infirmerie.

À la place, c'est donc Delon Wright qui va être recruté par les Pacers et il devra probablement aussi se battre pour une place dans l'effectif des finalistes en titre lors du « training camp ». Le baroudeur de 33 ans (déjà dix équipes différentes en NBA !) était passé par Milwaukee puis New York la saison dernière (pour 3.1 points, 1.9 passe et 1.7 rebond de moyenne).

À cause de la blessure longue durée de Tyrese Haliburton, Indiana cherchait absolument à se renforcer à la mène, afin de s'offrir une option supplémentaire derrière Andrew Nembhard et TJ McConnell. La franchise possède 13 joueurs sous contrat garanti et deux autres (James Wiseman et Tony Bradley) sous contrat non garanti.

Contrairement à Monte Morris, Delon Wright luttera de son côté avec RJ Felton, Steven Ashworth et Jalen Slawson, tous les trois invités pour le « training camp » et qui visent également une place chez les Pacers.

Delon Wright Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 27 9 45.0 38.5 74.3 0.3 1.1 1.4 1.1 0.3 0.3 0.6 0.1 3.8 2016-17 TOR 27 17 42.2 33.3 76.4 0.6 1.2 1.8 2.1 1.1 1.0 0.9 0.4 5.6 2017-18 TOR 69 21 46.5 36.6 82.9 0.7 2.2 2.9 2.9 1.2 1.0 1.1 0.5 8.0 2018-19 * All Teams 75 23 43.4 29.8 79.3 0.9 2.6 3.5 3.3 1.4 1.2 1.0 0.4 8.7 2018-19 * TOR 49 18 43.3 33.3 86.9 0.8 1.8 2.6 2.2 1.1 0.9 0.8 0.3 6.9 2018-19 * MEM 26 31 43.4 25.6 74.2 1.1 4.3 5.4 5.3 1.9 1.6 1.5 0.6 12.2 2019-20 DAL 73 22 46.2 37.0 77.0 1.0 2.9 3.8 3.3 1.3 1.2 1.0 0.3 6.9 2020-21 * All Teams 63 28 46.3 37.2 80.2 1.0 3.2 4.3 4.4 1.2 1.6 1.3 0.5 10.2 2020-21 * DET 36 29 46.4 34.8 78.9 1.0 3.5 4.6 5.0 1.2 1.6 1.3 0.5 10.4 2020-21 * SAC 27 26 46.2 39.8 83.3 1.0 2.9 3.9 3.6 1.1 1.6 1.3 0.4 10.0 2021-22 ATL 77 19 45.4 37.9 85.7 0.6 2.2 2.9 2.4 0.7 1.2 0.6 0.2 4.4 2022-23 WAS 50 24 47.4 34.5 86.7 1.2 2.4 3.6 3.9 1.2 1.8 0.9 0.3 7.4 2023-24 * All Teams 47 16 39.4 36.8 82.2 0.4 1.4 1.8 2.5 0.7 1.1 0.3 0.2 4.5 2023-24 * WAS 33 14 39.3 36.8 82.8 0.4 1.4 1.8 2.5 0.7 1.1 0.3 0.2 4.1 2023-24 * MIA 14 20 39.4 36.7 81.3 0.4 1.5 1.9 2.6 0.7 1.4 0.2 0.2 5.4 2024-25 * All Teams 40 16 34.4 27.4 60.0 0.7 1.0 1.6 1.9 0.6 0.9 0.6 0.3 3.1 2024-25 * MIL 26 16 26.8 24.5 56.3 0.6 1.2 1.8 1.8 0.7 0.9 0.5 0.3 2.5 2024-25 * NYK 14 16 46.9 33.3 66.7 0.9 0.6 1.4 2.1 0.6 0.9 0.6 0.2 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.