Monte Morris en renfort aux Pacers

Juste avant le début du « training camp », Monte Morris se trouve un nouveau point de chute, puisque ESPN annonce qu'il rejoint les Pacers pour un an. Une recrue qui fait sens, puisque l'on rappelle que les finalistes en titre ne pourront pas s'appuyer sur Tyrese Haliburton pour la saison à venir, à cause de sa rupture du tendon d'Achille.
Néanmoins, Monte Morris n'est pas assuré de faire partie de l'effectif d'Indiana, car son contrat n'est pas garanti. En clair, il va devoir se battre pour gagner sa place, alors que la franchise possède actuellement 13 joueurs sous contrat garanti et deux autres (James Wiseman et Tony Bradley) sous contrat non garanti. Sans oublier les trois joueurs invités pour le camp d'entraînement (RJ Felton, Steven Ashworth et Jalen Slawson).
La saison dernière, Monte Morris évoluait à Phoenix, affichant 5.2 points, 1.6 passe et 1.5 rebond de moyenne sur 13 minutes. Lui qui frôle les 10 points et 4 passes de moyenne en huit ans de carrière (à 39% à 3-points). À Indianapolis, il viendrait aider Andrew Nembhard et TJ McConnell à la mène.
|Monte Morris
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|DEN
|3
|8
|66.7
|0.0
|100.0
|0.0
|0.7
|0.7
|2.3
|0.3
|1.0
|0.3
|0.0
|3.3
|2018-19
|DEN
|82
|24
|49.3
|41.4
|80.2
|0.4
|1.9
|2.4
|3.6
|1.2
|0.9
|0.6
|0.0
|10.4
|2019-20
|DEN
|73
|22
|45.9
|37.8
|84.3
|0.3
|1.5
|1.9
|3.5
|1.0
|0.8
|0.7
|0.2
|9.0
|2020-21
|DEN
|47
|26
|48.1
|38.1
|79.5
|0.2
|1.8
|2.0
|3.2
|1.0
|0.7
|0.7
|0.3
|10.2
|2021-22
|DEN
|75
|30
|48.4
|39.5
|86.9
|0.4
|2.7
|3.0
|4.4
|1.2
|0.7
|1.0
|0.2
|12.6
|2022-23
|WAS
|62
|27
|48.0
|38.2
|83.1
|0.4
|3.0
|3.4
|5.3
|1.2
|0.7
|1.0
|0.2
|10.3
|2023-24 *
|All Teams
|33
|14
|40.5
|38.6
|68.4
|0.2
|1.5
|1.7
|2.1
|0.4
|0.6
|0.2
|0.3
|5.0
|2023-24 *
|MIN
|27
|15
|41.7
|42.4
|70.6
|0.2
|1.5
|1.7
|2.3
|0.5
|0.7
|0.2
|0.3
|5.1
|2023-24 *
|DET
|6
|11
|36.4
|18.2
|50.0
|0.3
|1.7
|2.0
|1.3
|0.2
|0.2
|0.3
|0.2
|4.5
|2024-25
|PHX
|45
|13
|42.6
|36.0
|85.7
|0.3
|1.2
|1.5
|1.6
|0.5
|0.4
|0.5
|0.1
|5.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.