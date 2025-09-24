Monte Morris en renfort aux Pacers

Juste avant le début du « training camp », Monte Morris se trouve un nouveau point de chute, puisque ESPN annonce qu'il rejoint les Pacers pour un an. Une recrue qui fait sens, puisque l'on rappelle que les finalistes en titre ne pourront pas s'appuyer sur Tyrese Haliburton pour la saison à venir, à cause de sa rupture du tendon d'Achille.

Néanmoins, Monte Morris n'est pas assuré de faire partie de l'effectif d'Indiana, car son contrat n'est pas garanti. En clair, il va devoir se battre pour gagner sa place, alors que la franchise possède actuellement 13 joueurs sous contrat garanti et deux autres (James Wiseman et Tony Bradley) sous contrat non garanti. Sans oublier les trois joueurs invités pour le camp d'entraînement (RJ Felton, Steven Ashworth et Jalen Slawson).

La saison dernière, Monte Morris évoluait à Phoenix, affichant 5.2 points, 1.6 passe et 1.5 rebond de moyenne sur 13 minutes. Lui qui frôle les 10 points et 4 passes de moyenne en huit ans de carrière (à 39% à 3-points). À Indianapolis, il viendrait aider Andrew Nembhard et TJ McConnell à la mène.

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.0 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.5 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.7 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 33 14 40.5 38.6 68.4 0.2 1.5 1.7 2.1 0.4 0.6 0.2 0.3 5.0 2023-24 * MIN 27 15 41.7 42.4 70.6 0.2 1.5 1.7 2.3 0.5 0.7 0.2 0.3 5.1 2023-24 * DET 6 11 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 2024-25 PHX 45 13 42.6 36.0 85.7 0.3 1.2 1.5 1.6 0.5 0.4 0.5 0.1 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.