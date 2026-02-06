Sans surprise, les Sixers récompensent Dominick Barlow

En début de saison, on savait qu’il y avait une place à prendre dans le cinq majeur des Sixers, au poste d’ailier-fort. Dominick Barlow en a donc profité, s’établissant comme le nouveau poste 4 titulaire de la franchise aux côtés de Joel Embiid, et le voilà maintenant récompensé de tous ses efforts.

En effet, l’intérieur de 22 ans voit son « two-way contract » être transformé en un contrat standard, annonce Philadelphie. Le montant et la durée de celui-ci n’ont, cependant, pas encore filtré. Mais il s’agit de son tout premier « vrai » contrat en NBA, après n’en avoir connu que des précaires à San Antonio puis Atlanta.

C’était en tout cas une décision attendue de la part des Sixers, au regard des performances de Dominick Barlow cette saison. D’autant plus depuis le transfert d’Eric Gordon dans la soirée, réalisé pour lui créer une place dans l’effectif.

Dominick Barlow Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 28 14:34 53.5 0.0 72.0 1.6 2.0 3.6 0.9 2.0 0.4 0.5 0.7 3.9 2023-24 SA 33 12:44 49.6 33.3 69.0 1.4 2.1 3.4 1.1 1.4 0.4 0.3 0.4 4.4 2024-25 ATL 35 10:43 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 1.3 0.3 0.1 0.5 4.2 2025-26 PHI 41 23:59 55.2 28.3 78.1 2.3 2.8 5.0 1.2 2.0 1.0 0.8 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.