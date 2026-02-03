Dominick Barlow, le troisième homme de Philadelphie

Paul George absent pendant 25 matches, suspendu pour avoir pris un médicament interdit, les Sixers vont devoir se trouver un troisième homme pour soutenir Joel Embiid et Tyrese Maxey. Soit avec un joueur qui prend temporairement la place de l’ailier, soit avec une nouvelle tête qui dépasse selon les rencontres. Du côté de Los Angeles, face aux Clippers, c’est Dominick Barlow qui a assumé ce rôle.

Dans un style de l’ombre, en étant bien placé en attaque et surtout au rebond offensif. Rien que dans le premier quart-temps, l’intérieur a marqué 11 points et pris 7 rebonds, dont 4 offensifs.

« Parmi mes paniers, il y a des choses faciles en transition », relate Dominick Barlow sur ce premier acte, totalement dominé par les Sixers grâce à lui et Tyrese Maxey. « Je n’ai rien fait sur demi-terrain et j’avais onze points. Je me suis dit : ‘D’accord, si je cours, ça va être une bonne soirée’. »

Avec ses courses et ses coupes, le joueur de Philadelphie s’est offert des paniers très faciles. Le reste, ce sont les miettes ramassées au rebond offensif. Dominick Barlow va en attraper 10 ! Comme il a terminé avec 26 points (record en carrière), il devient le premier joueur des Sixers avec 25 points et 10 rebonds offensifs depuis… Charles Barkley, le 16 novembre 1990 !

« Je suis en plutôt bonne compagnie », a réagi Dominick Barlow, qui termine donc cette victoire avec 26 points, 16 rebonds et 2 interceptions en 35 minutes. Signant ainsi, et de loin, son meilleur match de la saison et l’un des plus aboutis de sa carrière commencée en 2022.

La question est de savoir s’il y aura une suite puisque Dominick Barlow est titulaire d’un « two-way contract » et il se rapproche de la limite du nombre de matches à disputer en NBA. Les Sixers comptent convertir son contrat, mais il leur faudra se séparer d’un joueur…

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Dominick Barlow Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 28 14:34 53.5 0.0 72.0 1.6 2.0 3.6 0.9 2.0 0.4 0.5 0.7 3.9 2023-24 SA 33 12:44 49.6 33.3 69.0 1.4 2.1 3.4 1.1 1.4 0.4 0.3 0.4 4.4 2024-25 ATL 35 10:43 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 1.3 0.3 0.1 0.5 4.2 2025-26 PHI 38 23:41 55.7 25.9 77.8 2.0 2.8 4.8 1.3 2.1 0.9 0.8 0.6 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.