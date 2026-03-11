Cam Payne, un pic de douleur pour les Grizzlies

« Bam (Adebayo) ne peut pas me voler ma soirée ! », plaisante Cameron Payne, grand fan de Kobe Bryant, en pensant à la performance historique du pivot du Heat. Une sortie à 83 points qui éclipse tout le reste, dont la performance pourtant remarquable du meneur des Sixers face aux Grizzlies.

Celui-là même dont Nick Nurse disait, après la rencontre précédente face aux Cavs où le meneur avait apporté 12 points, pouvoir en attendre plus sur le plan offensif de sa part. Et ce, en raison des absences conjuguées de Joel Embiid, Paul George et désormais Tyrese Maxey.

Le coach de Philadelphie a été servi avec cette rencontre haute en couleur face à Memphis. Pourtant remplaçant, Cam Payne a signé le match quasiment parfait : 32 points, un nouveau record en carrière, avec un seul tir manqué (9/10 dont 8/8 de loin et 6/6 aux lancers-francs !), 10 passes, 3 rebonds, 3 interceptions et même 2 contres. Soit 49 d’évaluation – contre 64 pour Bam Adebayo – et un +22 lorsqu’il était en jeu (30 minutes).

« 8/8, ok, c’est plutôt vraiment bon, n’est-ce pas ? C’est quand même assez spécial, mais il est capable de ce genre de choses. Quand il prend feu, vous vous en souvenez sûrement, il y a des soirs où il enchaîne quatre tirs sur cinq. Il est un peu comme ça, il fonctionne par séries, mais quand il est lancé… », réagit Nick Nurse.

Pas vraiment en réussite depuis son arrivée

Par le passé peut-être, mais pas vraiment depuis qu’il évolue aux Sixers. Le gaucher à la gestuelle peu conventionnelle tournait à 4.4 points de moyenne à 29.3% dont 20.5% à 3-points depuis son arrivée, avant ce match. Mais contre Memphis, il a montré un tout autre visage.

« Il était sur un nuage parce que certains de ses tirs étaient vraiment lointains. On jouait une sorte de double écran pour lui, et sur une ou deux actions, il n’était même pas encore vraiment dans le système qu’il dégainait déjà derrière l’écran pour marquer. Il était clairement dans la zone », remarque son coach.

Ce dernier a également apprécié ses « bons choix sur ses pénétrations ». « Il a provoqué des fautes et s’est retrouvé sur la ligne des lancers à des moments critiques. On a écarté le jeu pour lui ouvrir une voie et il a foncé pour finir au cercle ou obtenir la faute. Il a vraiment, vraiment très bien joué », salue le technicien, sans doute soulagé de voir cette option émerger sur le poste 1 pour compenser l’absence de Tyrese Maxey.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12:15 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 CHI 11 12:55 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2016-17 OKC 20 16:00 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2017-18 CHI 25 23:17 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 CHI 31 17:17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 CLE 9 19:33 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHO 8 22:53 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHO 60 17:59 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHO 58 22:02 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHO 48 20:10 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 MIL 47 14:56 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 PHI 31 19:25 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NY 72 15:08 40.1 36.3 90.7 0.2 1.3 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9 2025-26 PHI 11 16:22 38.2 34.0 100.0 0.2 1.5 1.6 3.1 1.5 1.3 0.3 0.3 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.