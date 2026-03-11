Le MVP de la nuit | Avec 83 points, Bam Adebayo rejoint l’éternité

Vingt ans après les 81 points de Kobe Bryant, le pivot de Miami s’est emparé de la deuxième meilleure marque individuelle de tous les temps, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain.

Personne, ou presque, n’aurait misé sur lui pour s’inviter dans un tel panthéon. Et pourtant, dans une rencontre où Miami était diminué et où Washington n’a jamais trouvé la solution, Bam Adebayo a vu la soirée basculer très tôt dans une autre dimension. Auteur de 31 points dans le premier quart-temps, puis de 43 à la pause, le capitaine du Heat a imposé sa puissance, sa mobilité et son agressivité avec une régularité stupéfiante.

D’abord dominateur près du cercle, puis capable d’étirer la défense, il a maintenu la même intensité après la mi-temps jusqu’à faire tomber, une à une, les références historiques.

Après avoir dépassé le record personnel de franchise détenu par LeBron James (61 points), Bam Adebayo a continué d’attaquer une défense des Wizards débordée. À huit minutes de la fin, il avait déjà atteint les 70 points. Porté par ses coéquipiers, encouragé par le public du Kaseya Center et laissé sur le parquet par Erik Spoelstra, il a ensuite franchi la barre des 80, avant de dépasser Kobe Bryant pour conclure une nuit irréelle à 83 points, avec 20/43 au tir, 7/22 à 3-points, 36/43 aux lancers-francs, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

À la fin du match, entre sidération et lucidité, Bam Adebayo a mesuré la portée de ce qu’il venait d’accomplir. « Wilt, moi et Kobe. Ça semble dingue » résumait-il. Et le vertige est bien là : dans l’histoire de la ligue, seuls Wilt Chamberlain, puis désormais Bam Adebayo, ont donc fait mieux que Kobe Bryant sur un match.

Le scénario parfait

Au fil des minutes, la rencontre a cessé d’être un simple match de saison régulière. L’écart au score a permis au Heat de suivre un autre objectif : accompagner son intérieur jusqu’au bout d’une performance devenue historique. Erik Spoelstra l’a compris, presque en même temps que tout le monde.

« Dans les six minutes du troisième quart-temps, puis pendant tout le quatrième quart-temps, je me suis senti comme un fan », a reconnu le coach. « Je voulais faire mon travail, mais ce qui se passait était si inattendu. »

En poste depuis 2008, Erik Spoelstra a pourtant traversé les plus grandes années de la franchise, de Dwyane Wade à LeBron James. Cela ne l’a pas empêché de placer cette soirée à part.

« C’est une soirée absolument irréelle. On a déjà été béni d’avoir pu faire partie de grands moments dans cette salle. Mais ce match… C’est juste arrivé. Ce genre de choses arrive, et je suis heureux que nous ayons pu en être témoins », a-t-il continué. « Il a réussi un premier quart-temps monstrueux, et s’est retrouvé à 43 points à la mi-temps. On s’est dit qu’on devait continuer à jouer notre jeu, et le ballon l’a régulièrement trouvé, même si j’ai insisté un peu plus pour qu’on le trouve après la pause. Quand il est arrivé à 50 points, on s’est dit : ‘OK, peut-être qu’il va arriver à 60’. Et ensuite on a continué comme ça, à se dire qu’il pourrait atteindre les 70. A ce moment-là, je n’ai même pas pensé une seconde à le sortir. Je voulais qu’il puisse avoir un moment pour permettre à la foule, et à lui, de vraiment profiter de ce moment historique. Mais je ne savais pas quand ça allait être puisqu’il a continué encore et encore. Et donc je ne l’ai pas arrêté jusqu’à ce qu’il atteigne le record de Kobe (…). Regardez avec qui il est en compagnie à présent, avec les géants absolus du jeu, les plus grands scoreurs du jeu. »

Improbable

Ce qui rend la performance encore plus saisissante, c’est son caractère assez improbable. Car depuis les 81 points de Kobe Bryant le 22 janvier 2006, la NBA a en effet vu défiler une génération entière de scoreurs d’exception sans que personne ne parvienne à faire mieux. Devin Booker, Damian Lillard, Joel Embiid, Luka Doncic ou Donovan Mitchell avaient approché des sommets, sans renverser cette hiérarchie.

Cette fois, l’exploit n’est pas venu d’un scoreur annoncé, mais d’un intérieur dont la réputation s’est d’abord construite sur la polyvalence et la défense. C’est aussi ce contraste qui donne à ces 83 points une place unique.

« J’aimerais pouvoir revivre ce moment. Je remercie Dieu, ma famille, mes coéquipiers et ce public. On a continué de me donner le ballon », a-t-il lâché au centre du parquet. « Je vous aime les gars, vous êtes ma deuxième famille. Je n’aurais pas pu le faire sans eux. Il fallait bien que quelqu’un me passe le ballon. Je remercie le coach pour avoir dessiné des systèmes pour moi. Avoir pu faire ça à la maison, ça rend le tout d’autant plus savoureux. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 57 31:29 44.7 33.0 77.4 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.