Lassé d’attendre, Cameron Payne a fini par se laisser tenter par l’Europe

À peine débarqué à Belgrade, comme nouveau joueur du Partizan, Cameron Payne s’est adressé à la presse. Suivi par le club serbe depuis plusieurs semaines, il attendait que la NBA le rappelle, mais rien n’est venu depuis la fin de sa pige chez les Pacers.

Alors, le meneur de 31 ans a fini par changer d’avis et traverser l’Atlantique, découvrant l’Europe pour la première fois, au sein d’un poids lourd du continent.

« Il y avait d’autres équipes qui me voulaient, mais je devais patienter » a-t-il reconnu au sujet des dernières semaines d’attente. « J’ai effectué quelques essais, mais on a signé d’autres joueurs à ma place. Je voulais me donner une chance de revenir en NBA, mais plus le temps avançait et plus j’en avais marre d’être à la maison. Je voulais jouer et il y avait une opportunité ici. J’aurais pu attendre encore pour la NBA, mais j’ai décidé de jouer dès maintenant. »

Si Cameron Payne n’en sait pas énormément sur son nouveau club, il sait au moins une chose : ce qu’il peut apporter à une équipe en difficulté collectivement. Et qui vient de changer d’entraîneur, avec l’arrivée de Joan Peñarroya à la place du légendaire (et démissionnaire) Zeljko Obradovic.

« J’ai déjà hâte d’être sur le terrain avec les gars. Bien sûr, on veut tout gagner et je vais faire de mon mieux pour ça, en jouant de la même manière que d’habitude : vite, avec beaucoup d’énergie et en prenant surtout du plaisir » a d’abord expliqué l’ancien joueur des Knicks. « Je ne connais pas encore très bien le club, mais j’ai réussi à en apprendre pas mal en trois jours : on a un nouveau coach et celui qui était là avant lui est le plus grand de l’histoire. On ne gagne pas beaucoup pour le moment et c’est à peu près tout ce que je sais. Puis, les supporters ici sont les meilleurs de tous. »

Des différences à assimiler dans le jeu

Cameron Payne apprend vite et se dit prêt à « se donner à 100% », sans tricher sur les efforts, pour essayer de « gagner chaque match », mais il est aussi conscient que son seul leadership ne suffira pas à assimiler de nouvelles règles ou un nouveau type de défense.

« Je jouais en sortie de banc en NBA, donc je ne subissais pas toutes ces défenses, les prises à deux. Mais je ne sens qu’il y aura différents schémas défensifs pour les porteurs de balle et je crois que l’adaptation sera rapide » a-t-il ensuite admis. « Certaines règles diffèrent, j’ai entendu dire récemment que je ne pouvais pas appeler de temps-mort, mais je suis basketteur, compétiteur, taillé pour le haut niveau, donc je vais tout comprendre et, si je ne comprends pas quelque chose, je vais m’assurer que ça ne se reproduise pas. »

Et d’ajouter, toujours à propos des différences FIBA/NBA : « D’abord, le ballon est différent et le terrain est plus petit, donc je m’y habitue, mais je suis un assez bon shooteur. Je ne veux pas trop en dire plus, car je vais déjà jouer et on pourra ensuite en discuter. Mais mon jeu restera pareil : ma priorité, c’est d’impliquer mes coéquipiers et, quand le terrain s’ouvre, je peux attaquer. J’espère juste que les meilleurs défenseurs seront aux États-Unis… »

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.5 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.4 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.5 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.6 1.6 0.7 1.1 0.2 6.2 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.6 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.2 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.2 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 78 17 43.2 39.0 86.6 0.3 1.2 1.5 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 31 19 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.7 0.6 1.1 0.3 9.3 2024-25 NYK 72 15 40.1 36.3 90.7 0.2 1.2 1.4 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.