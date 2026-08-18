L’enquête sur Kawhi Leonard et les Clippers change de direction

L’affaire Kawhi Leonard est-elle en train de se dégonfler ? Pas complètement, mais l’enquête menée depuis près d’un an par la NBA semble avoir pris une nouvelle direction.

D’après ESPN, la ligue n’aurait trouvé aucun élément permettant de démontrer que Steve Ballmer avait fait transiter de l’argent par des sponsors des Clippers afin de rémunérer indirectement Kawhi Leonard et ainsi contourner le salary cap. L’enquête, qui avait débuté autour d’Aspiration, s’est pourtant étendue à au moins trois autres entreprises ayant travaillé avec la franchise.

La NBA se pencherait désormais sur une autre question : les Clippers avaient-ils le droit de mettre Kawhi Leonard et ses représentants en relation avec leurs sponsors ? La ligue examinerait notamment une éventuelle « défaillance dans la supervision » de certains employés de la franchise, même si la règle qui aurait précisément été enfreinte et les sanctions possibles restent encore floues.

Pas de preuve contre Steve Ballmer

Tout était parti des révélations de Pablo Torre en septembre 2025. Des documents internes avaient montré que Steve Ballmer avait investi 50 millions de dollars dans Aspiration en septembre 2021, au moment où les Clippers concluaient parallèlement un partenariat de 300 millions de dollars avec cette entreprise spécialisée dans la finance « verte ».

Quelques mois plus tard, en avril 2022, Aspiration avait signé un contrat publicitaire de 28 millions de dollars avec Kawhi Leonard. Un ancien employé de la société avait alors assuré que cet accord servait à contourner le salary cap, le contrat étant présenté comme un emploi fictif ne nécessitant quasiment aucune contrepartie de la part du joueur. Steve Ballmer avait ensuite investi 10 millions de dollars supplémentaires dans Aspiration en mars 2023.

Mais après onze mois d’investigations, la NBA n’aurait pas établi de lien financier permettant d’affirmer que Steve Ballmer avait utilisé Aspiration pour rémunérer Kawhi Leonard.

Même constat concernant Daktronics et Boingo Wireless, deux autres partenaires des Clippers étudiés par les enquêteurs. Kawhi Leonard aurait notamment signé un contrat de sponsoring de plusieurs millions de dollars avec Daktronics, l’entreprise ayant conçu l’écran géant de l’Intuit Dome. Là encore, aucun élément n’aurait démontré que Steve Ballmer avait fait transiter de l’argent par la société.

Les Clippers reconnaissent avoir fait les présentations

Les Clippers ne nient en revanche pas avoir servi d’intermédiaire entre leurs joueurs et certains partenaires commerciaux. « Nous avons présenté des joueurs, dont Kawhi Leonard, à des entreprises avec lesquelles nous avions des relations commerciales », reconnaît la franchise, qui assure que cette pratique est courante en NBA. Les Clippers précisent cependant n’avoir jamais « négocié ou dicté » les conditions des contrats publicitaires de leur joueur.

C’est précisément sur cette nuance que pourrait désormais se jouer le dossier. Le manuel des opérations NBA de la saison 2021/22 précisait qu’une franchise ne pouvait pas recommander directement l’un de ses joueurs à un sponsor en vue d’un contrat publicitaire. Elle pouvait en revanche transmettre au partenaire les coordonnées du joueur ou de son agent.

Steve Ballmer avait lui-même expliqué en septembre 2025 que les Clippers avaient retrouvé le mail correspondant à la première mise en relation avec Aspiration. « La présentation a été faite et ensuite ils ont continué de leur côté. Nous n’étions pas impliqués », avait-il assuré.

Une pratique pourtant courante en NBA

La difficulté pour la NBA sera également de déterminer jusqu’où une franchise peut aller dans ces mises en relation. D’après plusieurs dirigeants interrogés par ESPN, présenter des joueurs à des sponsors est une pratique courante dans la ligue.

Plus étonnant encore, la NBA elle-même encourageait récemment certaines interactions entre joueurs et partenaires commerciaux. Dans un document destiné aux franchises pour la saison 2024/25, elle recommandait notamment de faciliter le dialogue entre les joueurs et les dirigeants d’un sponsor lorsqu’un joueur souhaitait mieux connaître l’entreprise.

Une source proche du syndicat des joueurs estime d’ailleurs qu’une accusation de contournement du salary cap reposant uniquement sur une présentation entre un joueur et un sponsor aurait très peu de chances de résister devant un arbitre.

Le précédent Joe Smith évoqué

Les discussions entre la NBA et les Clippers se poursuivent néanmoins, et la ligue aurait même évoqué le précédent Joe Smith comme référence pour d’éventuelles sanctions.

En 2000, Minnesota avait perdu cinq choix de premier tour de Draft et reçu une amende de 3,5 millions de dollars après la découverte d’un accord secret promettant au joueur un futur contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le contrat de Joe Smith avait également été annulé et le propriétaire Glen Taylor suspendu.

La comparaison a toutefois ses limites puisque, dans le cas des Wolves, la NBA disposait de preuves matérielles démontrant l’existence de l’accord secret.

Steve Ballmer aurait de son côté prévenu qu’il n’accepterait aucune conclusion affirmant que lui ou les Clippers avaient intentionnellement tenté de contourner le salary cap. Dans ce cas, il serait prêt à porter le dossier devant un arbitre.

Le transfert de Kawhi Leonard toujours bloqué

En attendant une résolution, l’affaire continue surtout de peser sur l’avenir de Kawhi Leonard. Les Clippers ont trouvé un accord le 30 juin pour l’envoyer à Toronto contre Brandon Ingram, Gradey Dick et des choix de Draft, mais l’échange reste en suspens.

Les Raptors veulent notamment connaître les éventuelles sanctions qui pourraient viser Kawhi Leonard, avec le risque théorique d’une suspension ou d’une annulation de son contrat. Pour l’instant, les discussions avec le syndicat des joueurs n’indiqueraient toutefois pas que cette dernière hypothèse soit sérieusement envisagée.

Kawhi Leonard continue de son côté d’assurer auprès de la NBA, du syndicat et des enquêteurs qu’il n’a participé à aucune tentative de contournement du salary cap. Les éventuelles conséquences évoquées jusqu’ici concerneraient plutôt le remboursement de certains avantages indus, notamment des frais de déplacement ou d’hébergement accordés à son représentant et oncle, Dennis Robertson.

Adam Silver avait indiqué vouloir régler le dossier avant le début de la saison 2026/27. Après onze mois d’enquête, la question semble donc moins être de savoir si Steve Ballmer a secrètement payé Kawhi Leonard que de déterminer si les Clippers sont allés trop loin en facilitant ses relations avec leurs sponsors.

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