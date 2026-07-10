La NBA espère boucler l’enquête sur Kawhi Leonard « dans les prochaines semaines »

Cela fait désormais de très, très longs mois que la NBA enquête sur les Clippers et le potentiel contrat « caché » de Kawhi Leonard. Une enquête qui a désormais des effets sportifs concrets puisque le transfert de l’ailier vers Toronto a été placé en attente. Suite à cette décision des Raptors, un porte-parole de la ligue a indiqué que le cabinet extérieur chargé du dossier devrait bientôt rendre ses conclusions.

« Nous n’avons pas de calendrier précis concernant la conclusion de l’enquête, mais nous nous attendons à ce que le cabinet finalise son travail dans les prochaines semaines », a déclaré la NBA.

Une formulation prudente, puisque la fin du travail du cabinet ne signifie pas forcément qu’une décision sera annoncée immédiatement. Adam Silver devra ensuite examiner le rapport et décider d’éventuelles sanctions…

D’après notre confrère Michael Grange, il existe toutefois un espoir que la réunion du « Board of Governors », programmée mardi à Las Vegas, pousse la ligue à accélérer la résolution de cette enquête désormais ouverte depuis plus de dix mois. Il ne s’agit pas réellement d’une date butoir annoncée par la NBA, mais cette réunion pourrait renforcer l’urgence autour d’un dossier qui bloque désormais une transaction majeure.

Le précédent Joe Smith

Le journaliste de Sportsnet précise que l’enquête et les éventuelles sanctions seront gérées par les bureaux de la NBA, et non par le « Board of Governors ». La réunion des propriétaires ne constitue donc pas une étape formelle.

Adam Silver avait déjà affiché son impatience début juin. « Je pense que nous approchons du moment où nous devons conclure, car il faut aussi une décision définitive », expliquait-il. « L’équipe doit comprendre dans quelle situation elle va évoluer, et les 29 autres équipes également. »

Cette nécessité est devenue plus pressante depuis que les Raptors ont été avertis qu’ils devraient assumer les conséquences d’une éventuelle sanction touchant Kawhi Leonard s’ils validaient son transfert. Toronto a donc choisi d’attendre la fin de l’enquête, tout en répétant son désir de faire revenir le MVP des Finals 2019.

Le scénario le plus probable reste que l’échange soit finalement officialisé selon les conditions négociées. Mais tant que le cabinet n’aura pas remis ses conclusions et qu’Adam Silver ne se sera pas prononcé, les deux franchises resteront suspendues à cette enquête. Car le risque ultime, c’est que le contrat de Kawhi Leonard soit purement et simplement annulé par la NBA, comme le prévoit le règlement et comme l’avait vécu Joe Smith il y a vingt-six ans.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.