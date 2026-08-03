Bam Adebayo impatient de jouer avec Giannis Antetokounmpo

Lors de cette intersaison, le Heat a frappé en premier avec l’arrivée de Giannis Antetokounmpo en échange notamment de Tyler Herro. L’objectif est évidemment de créer une raquette dominante avec Bam Adebayo. Par ailleurs, l’actuel capitaine du Heat ne cache pas son excitation quant à l’arrivée du «Greek Freak».

«On a hâte d’y être et de voir toute l’effervescence autour de la prochaine saison», confie Bam Adebayo. «Pat [Riley] essayait de récupérer un joueur de ce calibre depuis un moment maintenant. C’était l’occasion de prendre ce virage. Nous cherchons à progresser. Évidemment, nous voulons gagner des matchs et prendre du plaisir.»

Le titre dans le viseur

Avec cet effectif, Miami ne cache pas ses ambitions : jouer le titre. Cet objectif va être difficile à atteindre dans une conférence Est renforcée par des Sixers plus compétitifs que jamais avec les arrivées de LeBron James et de Jaylen Brown, des Knicks voulant défendre leur titre et des Raptors qui attendent que le retour de Kawhi Leonard soit validé. Cependant, Bam Adebayo est convaincu que son équipe a une chance soulever le trophée Larry O’Brien en juin prochain.

«Il y a une certaine excitation autour de la prochaine saison et nous voulons avoir cet enthousiasme lorsqu’elle débutera», avoue l’intérieur du Heat. «Nous voulons avoir un objectif à atteindre et nous pensons que nous avons une chance. Cela va être une superbe compétition. C’est ce que vous recherchez et c’est ce qui permet aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes.»

Bam Adebayo rejoint les propos d’Erik Spoelstra. L’entraîneur du Heat se montre optimiste avec cette nouvelle version du Heat. Il a même affirmé que «tout semblait parfait, sur le papier» . Pour nuancer les propos du tacticien, certaines questions alimentent cette équipe floridienne, notamment celle de la réussite à 3-points. Si l’arrivée de Tim Hardaway Jr. devrait aider à pallier cette faiblesse, Miami pourrait recruter encore un joueur. Le nom de Klay Thompson circule énormément s’il est coupé par Dallas. Dans les rumeurs, DeMar DeRozan et Bradley Beal sont également mentionnés.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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