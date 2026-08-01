Erik Spoelstra a confiance en son nouveau groupe

Avec les arrivées de Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Tim Hardaway Jr., le Heat a animé le mercato estival et s’est imposé comme une des équipes qui sera très surveillée au début de saison prochaine. Comment Erik Spoelstra va-t-il faire évoluer ce nouveau groupe, porté par la star grecque ? Une chose est sûre : cet effectif plaît au technicien.

« J’ai vraiment confiance. Tout peut sembler parfait sur le papier, et ensuite, il faut faire en sorte que ça fonctionne. J’aime cette étape du processus. J’adore quand ça ne se passe pas sans difficulté », avait assuré le coach de Miami au début de l’été. « On a des professionnels qui partagent la même vision : réaliser quelque chose d’unique. Quand c’est le cas, on peut affronter les difficultés que j’ai évoquées. »

Pourtant, l’effectif du Heat pourrait encore évoluer. En effet, la franchise floridienne n’a actuellement que 12 joueurs sous contrat. Il en faudra au moins 14 pour commencer la saison régulière, en octobre. Mais les finances de Miami sont dans le rouge donc les dirigeants ne peuvent pas faire des folies.

LeBron James n’est certes pas revenu mais des noms prestigieux circulent : Bradley Beal, DeMar DeRozan et surtout Klay Thompson, cible principale du Heat, qui aimerait mettre la main sur l’ancien des Warriors s’il est coupé par Dallas. Il y a encore la place pour quelques coups de pinceau et assurer un groupe solide autour de Giannis Antetokounmpo.

« On a du shoot, des créateurs. On a la polyvalence pour jouer de manière orthodoxe », analyse Erik Spoelstra. « Comme Bam Adebayo et Giannis peuvent porter la balle comme des arrières, on peut énormément diversifier notre attaque. Ils peuvent jouer en tête de raquette, à l’extérieur, au poste, ou faire des écrans et faire le jeu. On a beaucoup de possibilités. »