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Finalement, Dwane Casey n’entraînera pas Rome

Publié le 1/08/2026 à 15:30 Twitter Facebook

FIBA – Annoncé sur les tablettes du nouveau club italien, dont le projet est porté par Luka Doncic et Donnie Nelson, Dwane Casey a préféré rester en NBA du côté de Detroit.

Dwane Casey

Récemment, on se demandait si Dwane Casey allait reprendre du service sur un banc en Italie, trois ans après avoir quitté celui des Pistons pour se tourner vers un poste de conseiller dans le Michigan.

Finalement, Marc Stein révèle que le Coach de l’année 2018 ne quittera pas les bureaux de Detroit, et ce malgré un fort intérêt du Basketball Club Roma SPQR. Un club fondé cette année et dont le projet est porté par Luka Doncic, Donnie Nelson, l’ancien bras droit de Mark Cuban à Dallas, et l’ex-international lituanien Rimantas Kaukenas.

Si Dwane Casey figurait sur les tablettes de l’équipe romaine, qui espère à terme intégrer la future NBA Europe et qui jouera en Eurocoupe et en première division italienne la saison prochaine, c’est parce qu’il avait noué des liens avec Donnie Nelson lors de son passage comme assistant chez les Mavericks en 2008 et 2011. Avec lesquels il avait bien sûr gagné un titre de champion NBA.

Soucieux de « gagner » en Italie, et de renforcer rapidement la crédibilité du nouveau projet, Luka Doncic et ses associés devront donc se tourner vers une autre piste pour diriger le BC Roma SPQR.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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