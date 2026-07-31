Un SMS au cœur de la défense de Terry Rozier

Un simple SMS peut-il faire vaciller le dossier fédéral contre Terry Rozier ? Selon The Athletic, dans une nouvelle requête déposée vendredi, ses avocats ont dévoilé un message envoyé le 29 mars 2023 par Deniro Laster, ami du joueur et coaccusé dans l’affaire de paris sportifs ouverte par la justice fédérale.

Six jours après le match Charlotte – New Orleans au cœur de l’enquête, Deniro Laster écrivait à un autre protagoniste : « Ne parle pas du pari à Chum. » « Chum » étant l’un des surnoms de Terry Rozier, sa défense considère que ce message prouve que l’arrière ignorait que de l’argent avait été misé sur sa performance.

« Cela devrait mettre fin à l’affaire », affirment ses avocats. « On ne cache pas un pari à la personne qui l’aurait prétendument vendu. »

Terry Rozier, arrêté par le FBI en octobre dernier, plaide non coupable. Les procureurs l’accusent d’avoir accepté 100 000 dollars pour quitter prématurément la rencontre du 23 mars 2023, afin de permettre à plusieurs parieurs de miser sur ses « unders ». Il n’avait joué que 9 minutes et 34 secondes, pour 5 points, 4 rebonds et 2 passes.

Deux accusations contestées

Comme certains paris avaient échoué en raison de ses quatre rebonds, le montant aurait ensuite été ramené à 70 000 dollars. Marves Fairley, l’un des hommes impliqués, a reconnu devant un juge avoir accepté de payer un joueur afin qu’il modifie sa performance, le parquet identifiant ce joueur comme Terry Rozier.

Ses nouveaux avocats demandent désormais le rejet des accusations de « corruption sportive » et « d’atteinte au droit à des services loyaux ». Ils estiment notamment que la loi fédérale invoquée pour la corruption sportive vise la manipulation du score ou du résultat d’une rencontre, et non les statistiques individuelles d’un joueur.

Cette demande ne concerne toutefois que deux des quatre chefs retenus contre lui. Terry Rozier avait déjà réclamé en décembre l’abandon des accusations de fraude électronique et de blanchiment, sans avoir encore obtenu de décision. Sa défense souhaite également faire transférer le dossier de New York à Miami.

Écarté des terrains depuis son arrestation puis coupé par le Heat en avril, Terry Rozier espère toujours retrouver un club NBA, mais demeure soumis à de strictes conditions de liberté sous caution. Il doit être jugé avec Damon Jones et Shane Hennen à partir du 8 février 2027.