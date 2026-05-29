Terry Rozier accusé d’avoir touché 100 000 dollars pour saboter un match

L’affaire Terry Rozier n’est toujours pas finie. Poursuivi depuis octobre dans un dossier lié à des paris sportifs, l’ancien joueur des Hornets et du Heat est désormais accusé par la justice fédérale d’avoir accepté un pot-de-vin d’environ 100 000 dollars afin de quitter volontairement un match de NBA plus tôt que prévu.

Selon le nouvel acte d’accusation déposé à Brooklyn, les faits remontent au 23 mars 2023, lorsque Charlotte affrontait New Orleans. À l’époque, Terry Rozier jouait malgré une blessure à la jambe. Les procureurs affirment qu’il aurait utilisé ce problème physique comme prétexte pour sortir dès le premier quart-temps, après seulement 9 minutes et 34 secondes sur le parquet, avec 5 points au compteur.

L’objectif présumé : permettre à un groupe de parieurs de miser sur ses statistiques individuelles, en disposant d’une information non publique. D’après l’accusation, Terry Rozier aurait prévenu un proche, Deniro Laster, de son intention de quitter rapidement la rencontre. Cette information aurait ensuite circulé jusqu’à plusieurs parieurs.

Le dossier s’est alourdi avec le plaidoyer de culpabilité de Marves Fairley, l’un des hommes impliqués dans l’affaire. Devant la justice, il a reconnu avoir accepté de payer un joueur NBA pour limiter sa performance. Un procureur a ensuite précisé que ce joueur était Terry Rozier.

L’ancien arrière de Miami, qui a plaidé non coupable, conteste. Son avocat, Jim Trusty, dénonce ainsi le témoignage d’hommes « désespérés », avec de lourds antécédents judiciaires, prêts selon lui à dire tout ce que les procureurs veulent entendre. Il estime également que les nouvelles charges ne font que reformuler un dossier fragile.

Depuis son arrestation, Terry Rozier est placé en congé administratif. La situation est aussi devenue un bras de fer salarial avec la ligue, alors que le syndicat des joueurs a déjà contesté sa suspension de salaire.