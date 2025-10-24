Mais de quoi sont accusés Chauncey Billups et Terry Rozier ?

Le FBI a réservé un joli cadeau à la NBA pour la reprise de la saison. L'agence fédérale a ainsi annoncé un gros coup de filet : l'arrestation de 34 personnes dans le cadre d'une enquête mêlant des paris suspects sur la Grande Ligue, avec des informations confidentielles transmises, ou l'organisation de parties de poker en lien avec la mafia…

Parmi les 34 personnes arrêtées, il y a donc Terry Rozier, Chauncey Billups mais également Damon Jones.

De quoi sont-ils exactement accusés ? D'après le FBI, Terry Rozier aurait ainsi dit à un ami d'enfance, un certain Deniro Laster, qu'il allait se retirer de certains matchs en prétextant une blessure. Ce dernier aurait ensuite vendu cette information à des parieurs, pour 100 000 dollars, afin qu'ils misent sur des performances ratées du meneur.

Poker et informations confidentielles pour Chauncey Billups ?

Des centaines de milliers de dollars auraient ainsi été pariés sur le joueur, qui évoluait alors à Charlotte, et Terry Rozier aurait payé son ami pour aller récupérer l'argent à Philadelphie, puis rapporter les gains.

L'avocat de Rozier, Jim Trusty, a répondu dans un communiqué de presse que son client « n'était pas un parieur » et « qu'il était impatient de pouvoir remporter ce combat judiciaire ».

De son côté, Chauncey Billups est accusé d'avoir appâté des célébrités pour des parties de poker illégales organisées par la mafia d'origine italienne (par les familles Bonanno, Gambino, Lucchese et Genovese). L'entraîneur des Blazers est accusé d'avoir touché 50 000 dollars pour son rôle, alors que ces parties étaient truquées grâce à des « technologies sophistiquées », notamment des machines à mélanger capables de lire les cartes du jeu, des plateaux à jetons de poker équipés de caméras cachées, des lentilles de contact et des lunettes spéciales permettant de lire les cartes pré-marquées, ainsi qu'une table à rayons X qui pouvait lire les cartes posées face cachée sur la table…

De quoi soutirer plus de sept millions de dollars au total, un joueur ayant perdu 1.8 million de dollars à lui seul !

En lisant l'acte d'accusation, et même s'il n'est pas directement nommé dans cette partie, car l'enquête évoque simplement un certain « Co-Conspirator 8 », on devine que Chauncey Billups est également accusé d'avoir fourni des informations sur certaines absences lors des matchs des Blazers, notamment au sujet de Damian Lillard.

« Croire que Chauncey Billups a commis les faits dont l'accuse le gouvernement fédéral revient à croire qu'il aurait mis en péril son entrée au Hall of Fame, sa réputation et sa liberté », a répondu son avocat. « Il n'aurait jamais mis en danger tout cela, encore moins pour un jeu de cartes. De plus, Chauncey Billups n'a jamais parié et ne parierait jamais sur des matchs de basket. Il ne fournirait jamais d'informations confidentielles et ne sacrifierait pas la confiance de son équipe et de la Ligue, car cela ternirait le jeu auquel il a consacré toute sa vie. »

Un message de Donald Trump ?

Quant à Damon Jones, il est accusé d'avoir profité de sa proximité avec LeBron James, aux Cavaliers puis aux Lakers, où il agissait en tant qu'assistant non officiel de Darvin Ham, pour monnayer des informations sur les blessures, et donc les absences, du « King ». Afin donc de permettre aux parieurs de miser sur les adversaires.

L'enquête va désormais se poursuivre mais elle pourrait prendre entre six et douze mois pour délivrer son verdict. Difficile de penser qu'on pourrait revoir Chauncey Billups et Terry Rozier, désormais mis à pied, d'ici là.

D'autres arrestations pourraient d'ailleurs intervenir puisque les comptes qui ont misé à la fois sur les contre-performances de Jontay Porter et Terry Rozier ont également misé sur des joueurs universitaires…

Mais alors qu'avec la nomination de Kash Patel à la tête du FBI, Donald Trump semble avoir fait de l'agence fédérale une arme contre ses opposants, ces arrestations au lancement de la saison NBA sont-elles un message ? C'est ce qu'a notamment affirmé Stephen A. Smith, expliquant que le président américain se vengeait de l'activisme de la ligue.

« Je suis le directeur du FBI », a répondu Kash Patel. « C'est moi qui décide quelles arrestations doivent être effectuées et lesquelles ne doivent pas l'être. C'est peut-être la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de la part de quelqu'un dans l'histoire moderne, et je passe la plupart de mon temps à Washington, D.C. »