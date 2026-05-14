La bataille continue autour du salaire de Terry Rozier

L’affaire Terry Rozier, si elle est maintenant largement avancée, n’est toujours pas terminée. Pour rappel, l’ancien meneur de Boston et Charlotte, suite à l’ouverture de l’enquête fédérale sur des paris suspects, avait été arrêté puis mis à pied. Avant finalement d’être coupé par le Heat le mois dernier.

Entre temps, il avait gagné un premier combat concernant son salaire de la saison, soit 26.6 millions de dollars. Car tant que la procédure judiciaire n’avait pas abouti, les différents versements étaient placés sur un compte séquestre.

Ce qui n’avait pas plu au syndicat des joueurs, qui estimait que suspendre le salaire du joueur était « contraire à la présomption d’innocence et incompatible avec les termes de la convention collective ». En février dernier, un arbitre indépendant avait tranché en faveur de Terry Rozier.

Sauf que The Athletic nous apprend que la bataille se poursuit. Pourquoi ? Parce que la ligue a fait savoir au printemps que, comme le meneur de jeu ne pouvait pas jouer à cause de sa liberté sous caution, il ne devait pas toucher l’intégralité de son salaire.

Cette demande a poussé le syndicat des joueurs et Terry Rozier d’un côté, la ligue de l’autre, à de nouveau rencontrer un nouvel arbitre. Ce qui fut le cas le mois dernier et sa décision se fait désormais attendre.