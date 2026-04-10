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Terry Rozier coupé par le Heat

Publié le 10/04/2026 à 16:05 Twitter Facebook

Écarté depuis octobre par la NBA dans le cadre d’une enquête fédérale liée à des paris suspects, Terry Rozier va être coupé par le Heat. Histoire de libérer une place dans l’effectif de Miami.

Terry RozierCette fois, la séparation est imminente entre Terry Rozier et le Heat. Selon ESPN, la franchise floridienne s’apprête en effet à couper son meneur/arrière afin de récupérer une place dans son effectif. Une issue qui ne surprend personne tant la situation du joueur était figée depuis des mois.

Placée sur la touche par la NBA depuis octobre, l’ancien de Boston et Charlotte n’a plus porté les couleurs du Heat depuis l’ouverture de l’enquête fédérale sur des paris suspects. Le dossier, devenu toxique pour Miami, empêchait toute projection sportive autour d’un joueur déjà sorti de la rotation avant même l’évolution judiciaire de l’affaire…

Pour le Heat, l’enjeu est désormais ailleurs. À quelques jours du play-in, il s’agit surtout d’optimiser la fin de saison et de se donner plus de souplesse pour compléter le groupe. En ouvrant un spot, la franchise de Pat Riley se laisse la possibilité d’ajuster son banc ou d’ajouter un profil utile en cas de qualification en playoffs.

Cette décision n’efface toutefois pas le coût de l’opération. Terry Rozier doit en effet toujours percevoir l’intégralité de son contrat, estimé à 26,6 millions de dollars, après une décision arbitrale rendue en sa faveur.

Miami tourne donc enfin la page sportivement, mais sans toutefois alléger sa masse salariale à court terme.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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