Paris suspects : Terry Rozier va pouvoir toucher son salaire

C’est une première victoire pour Terry Rozier. En effet, il y a trois mois, le Heat et la NBA décidaient de geler son salaire de cette saison, qui s’élève à 26.6 millions de dollars, après son arrestation dans le cadre d’une enquête fédérale sur des paris suspects concernant ses propres performances (à cause de trop grosses dettes ?).

Tant que la procédure judiciaire n’avait pas abouti, les différents versements étaient placés sur un compte séquestre, en attendant que la situation du meneur ne soit clarifiée.

Le syndicat des joueurs est immédiatement monté au créneau, rappelant que « la décision de suspendre Terry sans salaire est contraire à la présomption d’innocence et incompatible avec les termes de la convention collective ».

Mais trois mois plus tard, la situation évolue : alors que Terry Rozier n’est toujours pas autorisé à rejouer, plaidant cependant non coupable en attendant son procès, un arbitre indépendant a tranché en sa faveur. Par conséquent, le joueur de Miami percevra bien l’intégralité des sommes retenues.

Et maintenant, un transfert ?

« Terry a gagné aujourd’hui selon les principes du droit des contrats et de la convention collective entre la ligue et les joueurs, mais le principe le plus important qui est en jeu, c’est celui de la présomption d’innocence » a communiqué son avocat, Jim Trusty. « La décision d’arbitrage d’aujourd’hui rappelle à la NBA qu’elle ne peut pas ignorer ce concept crucial, juste parce qu’il s’agit d’une affaire très médiatisée. »

Soucieuse de « protéger son intégrité », la NBA aurait pu geler le salaire de Terry Rozier sans être inquiétée en cas de violence domestique ou de maltraitance d’enfant, mais pas pour cette affaire de paris suspects. Il s’agit donc d’une stricte application du règlement.

« Nous sommes satisfaits de la décision d’arbitrage et restons déterminés à garantir que les droits de Terry à une procédure régulière soient protégés et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence tout au long de ce processus » s’est évidemment réjoui un porte-parole du syndicat des joueurs (NBPA).

Libéré sous caution, mais mis à pied par le Heat, Terry Rozier pourrait éventuellement être transféré d’ici jeudi. La NBA devra toutefois donner son accord face à cette situation « inédite » et « malheureuse », comme souligné par Adam Silver en décembre.

Un enjeu stratégique majeur, quand on sait que Giannis Antetokounmpo est annoncé depuis plusieurs jours en Floride et que le gros contrat de « Scary Terry » pourrait s’avérer précieux, afin d’équilibrer les salaires…

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.