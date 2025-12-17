Le Heat peut-il transférer Terry Rozier ?

Arrêté par le FBI en octobre, mis à pied par le Heat dans la foulée, avec son salaire gelé, Terry Rozier a depuis plaidé non coupable des accusations de fraude et de blanchiment liées à un vaste réseau de paris illégaux. Il attend désormais procès, prévu dans le meilleur des cas en septembre 2026.

En attendant, il est toujours considéré comme un joueur de Miami, avec ses 26.6 millions de dollars de contrat, libre à l’issue de cette saison. Dès lors, peut-il être échangé comme n’importe quel autre joueur ? Adam Silver a répondu que la ligue « essaie de trouver une solution » sur ce point.

« C’est une situation inédite », poursuit le patron de la NBA dans sa grande conférence de presse de la NBA Cup. « Je compatis avec le Heat et ses fans mais on essaie de trouver une solution, on va régler ça avec eux. Il n’y a pas de solution évidente ici. Cela ne fait aucun doute qu’en ce moment, ils ont un joueur qui ne peut pas jouer. »

D’où l’idée de le transférer. Même si ça paraît difficile, voire impossible, puisqu’il ne jouera pas non plus sous ses nouvelles couleurs et que ses déplacements sont limités, sauf autorisation préalable. On se dirige ainsi vers une fin de contrat et tant que son procès ne sera pas passé, difficile d’imaginer une franchise miser sur Terry Rozier…

« Il n’a pas encore été condamné », rappelle Adam Silver, qui parle d’une « situation malheureuse ». « Des événements exceptionnels nécessitent des solutions exceptionnelles. On va examiner cette question avec le Heat et les autres équipes afin de vérifier s’il existe une solution satisfaisante. Pour l’instant, il n’y en a pas. »

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.