Comme Chauncey Billups, Terry Rozier plaide non coupable

Lors de sa comparution devant un tribunal fédéral de Brooklyn, Terry Rozier a choisi de plaider non coupable dans l’affaire des paris illégaux et des accusations de blanchiment d’argent. Le meneur du Heat a été libéré sous caution de 3 millions de dollars, garantie par sa maison en Floride et un autre bien immobilier.

En attendant le procès, prévu dans le meilleur des cas en septembre 2026, Rozier n’est pas autorisé à jouer, et il n’a pas le droit d’entrer en contact avec les victimes, co-accusés ou témoins de l’affaire. Rozier a en outre remis son passeport et n’est autorisé à voyager qu’entre la Floride, l’Ohio, son Etat natal, et New York, sauf autorisation préalable.

Si Rozier s’est refusé à tout commentaire lors de sa sortie du tribunal, son avocat, Jim Trusty, a déclaré que son client était « enthousiaste » à l’idée de commencer à préparer sa défense. Ce dernier a annoncé qu’il déposerait bientôt une requête visant à faire annuler les charges pour des motifs constitutionnels.

Une fausse blessure à 100 000 dollars ?

La juge fédérale LaShann DeArcy Hall a fixé la prochaine audience au 3 mars après que les procureurs ont annoncé qu’ils allaient bientôt transmettre une quantité « volumineuse » de preuves aux avocats de la défense, comprenant un premier ensemble de 1 000 documents et plus de 55 Go de données.

Outre Rozier, une trentaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre d’un vaste démantèlement d’opérations de paris illégaux liées au sport professionnel. Selon les procureurs, le 23 mars 2023, contre la somme de 100 000 dollars, Rozier avait informé des parieurs qu’il prévoyait de quitter prématurément la rencontre face aux Pelicans en prétextant une blessure. Ce qui avait permis aux parieurs de miser et de gagner des dizaines de milliers de dollars. C’était le même schéma que Jontay Porter, banni à vie par la NBA.

Ce jour-là, Rozier n’avait joué que les neuf premières minutes, évoquant un problème au pied. Il n’avait plus rejoué de la saison avec les Hornets.