Les salaires de Chauncey Billups et Terry Rozier gelés

Le Heat a décidé de geler le salaire de Terry Rozier, actuellement écarté du groupe après son arrestation dans le cadre d’une enquête fédérale sur des paris suspects concernant ses propres performances.

Selon l'Associated Press, la franchise floridienne a choisi de retenir la rémunération de son arrière, de 26.6 millions de dollars cette saison, tant que la procédure judiciaire n’aura pas abouti. Les versements seront placés sur un compte séquestre en attendant que la situation du joueur soit clarifiée.

Un premier versement de 1 110 126 dollars devait être effectué le 31 octobre, une somme qu'il devait toucher à 24 reprises durant la saison, avec un deuxième versement prévu le 15 novembre.

« S’il est blanchi et autorisé à reprendre la compétition, Terry Rozier percevra la totalité des salaires gelés », a précisé l’AP, alors que la NBA n’a pas encore indiqué la durée de sa mise à pied, ni les conditions requises pour valider son éventuel retour sur les parquets.

D'après les informations d'ESPN, les Blazers ont pris une mesure similaire concernant leur coach Chauncey Billups, également visé par une enquête liée à des paris illégaux et des cercles de poker liés à la mafia.

Enfin, l’avocat de Terry Rozier, Jim Trusty, a tenu à clarifier un autre dossier : une dette fiscale de 8.2 millions de dollars réclamée par le fisc à son client aurait selon lui été totalement réglée. « Le montant réel dû était bien inférieur à la somme annoncée, et le litige a été soldé », a affirmé le conseil de l’arrière de Miami.