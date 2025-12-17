Scandale des paris truqués : la NBA veille à « protéger son intégrité »

« Adam Silver force un Game 7 », « Adam Silver révèle son plan pour le Game 7 »… En juin dernier, lors du grand final entre Thunder et Pacers, les contenus de ce genre ont pullulé sur la toile. Avec en toile de fond des vecteurs complotistes qui font régulièrement surface, selon lesquels les dés de la Grande Ligue seraient pipés.

La ligue surveille de près ce qui se dit sur elle et connaît les enjeux qui en découlent. « Si ce sport n’est pas perçu comme honnête, avec une compétition équitable et une intégrité maximale, au fil du temps, nous perdrons notre base de fans. Je n’ai aucun doute là-dessus », lâche Adam Silver interrogé, en marge de la finale de la NBA Cup, sur les idées du genre.

Le patron de la ligue prend ces questions très au sérieux – quitte à mal en dormir – et tente de ne pas prendre « personnellement » les commentaires de ce genre. « Mais dans la mesure où quelqu’un pense que la ligue manipule les choses, qu’elle a une préférence pour une équipe ou qu’elle veut plus de matchs dans une série plutôt que moins, ou un résultat particulier, je pense que c’est extrêmement nuisible pour le jeu. »

En réponse à ces accusations, la ligue assure « redoubler [ses] efforts » notamment en matière de paris sportifs. Y a-t-il des améliorations à apporter en termes de surveillance ? Ou à la manière dont les blessures sont rapportées, de sorte que l’égalité des chances soit garantie ?

Persuader les sociétés spécialisées de bouger

Adam Silver prend alors l’exemple du cas Terry Rozier, qui ne va pas vraiment dans le sens de l’intégrité prônée. « C’est désormais connu publiquement, nous savions, tout comme nos partenaires en paris, qu’il y avait des paris suspects sur ce match avant qu’il ne se déroule. En fait, ils ont annulé les paris sur ce match parce que quelque chose d’étrange se produisait, donc le système a bien fonctionné de ce point de vue. »

Est-il pour autant possible de garder un œil sur tout ? Non seulement sur les paris légaux et leurs « 40 juridictions différentes » aux États-Unis, « mais aussi (sur) les marchés de prédiction, qui constituent désormais une forme de paris sportifs légalisés ». Et bien sûr, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre légal qui, selon le dirigeant, représente « probablement encore plus de 50% des paris sportifs à l’heure actuelle ».

Dans le détail, la ligue estime être la plus « vulnérable » avec les paris « under » (miser sur l’idée qu’un seuil statistique ne sera pas atteint) ou les « prop bets » (événements spécifiques qui peuvent se produire pendant le match). La ligue cherche ainsi à persuader les sociétés de paris sportifs légaux que ces montages ne seraient profitables à personne.

« Du point de vue de leur business, si leurs consommateurs ne croient pas à l’intégrité du produit, pourquoi seraient-ils prêts à placer des paris ? », questionne Adam Silver, conscient que la courbe des paris sportifs est en hausse, et pas l’inverse. « Le volume continue d’augmenter, ce qui signifie simplement que nous devrons faire tout ce qui est nécessaire pour protéger notre intégrité », termine-t-il.