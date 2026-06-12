Terry Rozier ne sera pas jugé avant 2027

Mercredi, un juge fédéral de New York a fixé au 8 février 2027 la date du procès de Terry Rozier, accusé d’avoir participé à un système de paris sportifs illégaux. Une date qui plombe la suite de sa carrière NBA.

Selon les conditions de sa libération sous caution, Terry Rozier n’est actuellement pas autorisé à entrer en contact avec les Hornets, la franchise avec laquelle il évoluait lors du match de 2023 au cœur de l’enquête. Une restriction que ses avocats souhaitent voir levée, estimant qu’elle l’empêche de facto de poursuivre sa carrière dans la ligue.

Lors d’une audience de suivi organisée à Brooklyn, la juge fédérale a demandé à la NBA de faire connaître officiellement sa position avant de trancher.

D’après l’accusation, la ligue préférerait que cette interdiction de contact soit maintenue, ce qui compliquerait fortement toute tentative de retour de Terry Rozier sur un parquet NBA la saison prochaine. « La NBA a complètement bafoué la présomption d’innocence », a dénoncé son avocat Jim Trusty à la sortie du tribunal. « Ils ont décidé depuis longtemps qu’il était coupable et cherchent aujourd’hui à l’empêcher de jouer au basket. »

Arrêté à l’automne dernier en même temps que Chauncey Billups et Damon Jones, Terry Rozier a plaidé non coupable des quatre chefs d’accusation retenus contre lui. L’ancien joueur de Charlotte et Miami est soupçonné d’avoir accepté 100 000 dollars afin de quitter prématurément un match.

En parallèle de la procédure pénale, Terry Rozier est engagé dans un conflit avec la NBA à propos de son salaire. Après son arrestation en octobre dernier, la ligue l’a placé en congé administratif et a tenté de suspendre le versement de ses 26,6 millions de dollars de salaire. Une première décision arbitrale lui avait donné raison, avant qu’un second arbitrage ne valide finalement la position de la NBA, estimant que les conditions de sa caution l’empêchaient de remplir ses obligations contractuelles.

Résultat : l’arrière a perdu la majeure partie de sa rémunération pour la saison écoulée.