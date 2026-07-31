Les Valkyries ne veulent pas casser leur collectif pour Kelsey Plum

Les Valkyries sont-elles vraiment prêtes à bouleverser leur effectif pour Kelsey Plum ? À deux jours de la « trade deadline », fixée à dimanche, la piste menant la meneuse des Sparks à Golden State semble déjà se refroidir.

Alors que Los Angeles a reçu plusieurs appels au sujet de sa meilleure marqueuse, ESPN rapporte que le prix réclamé reste jugé trop élevé. Les Sparks souhaiteraient notamment récupérer plusieurs « contributrices importantes » des Valkyries, peu disposées à sacrifier la profondeur sur laquelle repose leur réussite.

Cette position correspond à l’identité construite par Golden State depuis son entrée en WNBA. La formation de Natalie Nakase s’appuie sur son collectif et sa défense, avec la possibilité de voir différentes joueuses briller. Ses dirigeants craignent qu’un transfert majeur ne brise cette continuité.

« Je ne prends rien personnellement »

La situation contractuelle de Kelsey Plum incite aussi à la prudence. Comme annoncé ces derniers jours, la meneuse sera libre cet hiver et rien ne garantit qu’elle s’engagerait au-delà de la fin de saison avec sa nouvelle équipe. Les Valkyries pourraient donc attendre la « free agency » pour tenter de la recruter sans affaiblir leur rotation.

« Le sport professionnel, c’est du business », a réagi Kelsey Plum après l’entraînement. « Les gens doivent faire ce qui est le mieux pour eux, et je respecte cela. Je ne prends rien personnellement. »

Absente depuis le 21 juin à cause d’une blessure à la jambe gauche, elle prévoit de rejouer dimanche à Portland, trente minutes après la fermeture du marché. Elle retrouverait des Sparks qui restent sur six défaites consécutives.

À 23.9 points et 6.4 passes de moyenne, Kelsey Plum garde une forte valeur sportive. Mais Los Angeles doit choisir entre revoir ses exigences à la baisse ou conserver une joueuse susceptible de partir sans contrepartie cet hiver.