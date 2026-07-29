Kelsey Plum ne devrait pas prolonger avec les Sparks

L’investissement des Sparks pour récupérer Kelsey Plum va-t-il se transformer en gâchis ? À quelques jours de la date limite des transferts, fixée au 2 août, l’avenir de la meneuse à Los Angeles apparaît de plus en plus incertain.

Selon Annie Costabile, de The Athletic, plusieurs sources au sein de la ligue estiment que la joueuse de 31 ans n’a pas l’intention de prolonger lorsque son contrat arrivera à son terme.

Aucune raison précise n’est avancée, mais l’explication est sans doute sportive. Double championne avec les Aces, Kelsey Plum aura 32 ans la saison prochaine et pourrait privilégier une équipe capable de jouer immédiatement le titre. Or, malgré les investissements réalisés autour d’elle, les Sparks restent éloignées des premières places, tandis que le récent licenciement de la GM Raegan Pebley a encore renforcé l’incertitude autour du projet.

Ni Kelsey Plum ni son agent n’ont publiquement confirmé cette information. Mais les Sparks doivent désormais envisager de perdre leur meilleure marqueuse sans la moindre contrepartie. Los Angeles n’aurait pourtant engagé aucune discussion sérieuse concernant un éventuel transfert, alors que la « trade deadline » est dimanche…

Los Angeles avait payé cher pour la récupérer

Un départ libre serait douloureux compte tenu du prix payé pour la récupérer. En janvier 2025, Los Angeles avait participé à un échange à trois équipes avec Las Vegas et Seattle, en cédant le deuxième choix de la Draft 2025 !

Le Storm avait utilisé ce choix pour sélectionner Dominique Malonga, devenue All-Star dès sa deuxième saison.

Kelsey Plum avait pourtant semblé s’inscrire dans la durée en acceptant un contrat d’un an à 999 999 dollars, inférieur au maximum auquel elle pouvait prétendre, afin de préserver la flexibilité financière des Sparks.

Avec seulement 10 victoires pour 17 défaites et une 11e place au classement WNBA, Los Angeles n’a désormais plus que quelques jours pour trancher : conserver sa meneuse pour tenter d’accrocher les playoffs, ou la transférer afin de récupérer une contrepartie un an seulement après avoir payé le prix fort pour l’attirer.