WNBA : un contrat à 999 999 dollars pour Kelsey Plum aux Sparks

Kelsey Plum a choisi la stabilité… mais aussi le projet. D’après ESPN, la quadruple All-Star et double championne WNBA prolonge l’aventure avec les Los Angeles Sparks en signant un contrat d’un an, pour 999 999 dollars !

Une somme importante, mais inférieure au supermax de 1,4 million de dollars auquel elle pouvait prétendre.

Autrement dit, l’ancienne star des Aces a accepté de laisser de l’argent sur la table pour offrir davantage de flexibilité financière à sa franchise. L’idée est limpide : permettre aux Sparks de garder de la marge pour étoffer l’effectif et construire un groupe capable de jouer le titre après une dernière saison sans playoffs (21 victoires – 23 défaites).

Un signal fort, à la fois sur les ambitions de Los Angeles et l’implication de Kelsey Plum dans le projet californien.

Joueuse majeure de la ligue, Kelsey Plum continue ainsi de s’inscrire comme l’un des visages de la reconstruction ambitieuse des Sparks. Et au-delà du montant, c’est surtout le message envoyé qui retient l’attention. Un message qui ressemble d’ailleurs à un clin d’œil à la ristourne accordée, de la part de l’ancienne joueuse des Las Vegas Aces.

De quoi permettre à Los Angeles de constituer son noyau dur, autour de Kelsey Plum donc mais aussi Cameron Brink, alors que Nneka Ogwumike et Erica Wheeler sont revenues et que Dearica Hamby a rempilé. À noter que Rickea Jackson a de son côté été envoyée au Chicago Sky en échange d’Ariel Atkins.