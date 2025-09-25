Après une première campagne réussie, les Valkyries veulent conserver leur identité

Les débuts en WNBA des Valkyries ont été une grande réussite, notamment grâce à cette participation aux playoffs, même si elles ont perdu face aux Lynx de Napheesa Collier au premier tour.

À l’aube d’une « free agency » 2026 qui s’annonce historique, avec plus de 100 joueuses disponibles sur le marché, Golden State veut se renforcer, sans forcément chercher la joueuse qui pourrait être le visage de la franchise.

« Je pense que le ‘Valkyries basketball' signifie que chaque soir on peut gagner un match avec n’importe quel effectif » explique la GM de l’équipe, Ohemaa Nyanin.

Pour rappel, les Valkyries ont utilisé 19 joueuses cette saison, pour 26 cinq majeurs différents, un record en WNBA. « L’envie de gagner cette saison ne reposait pas sur une seule personne et je pense que cela correspond à l’identité que la coach, Natalie Nakase, et le reste de son staff ont créée. »

Justement, en parlant d’identité, Natalie Nakase et Ohemaa Nyanin travaillent conjointement sur l’élaboration de l’effectif de la saison prochaine. Pour le moment, les Valkyries ont sept « free agents » dont la MIP Veronica Burton et l’All-Star Kayla Thornton qui ont, toutes les deux, déclaré vouloir rester à Golden State.

Si les Valkyries cherchent à se renforcer, elles veulent aussi conserver l’identité développée cette saison qui repose en grande partie sur une défense agressive.

La Draft d’expansion, une inconnue pour les Valkyries

« Je ne pense pas que toutes les joueuses qui sont arrivées ici avaient cette mentalité, mais elles ont pu se développer afin de pouvoir s’intégrer dans cette équipe » poursuit Ohemaa Nyanin. « Il faut penser à l’écosystème que l’on a mis en place pour voir si les nouvelles arrivantes peuvent l’améliorer ou si ce qu’elles savent déjà faire peut nous permettre d’avancer. »

Avant la prochaine intersaison, il y a la Draft d’expansion qui vise à créer les effectifs des deux nouvelles équipes, à savoir le Portland Fire et le Toronto Tempo.

Un événement qui place le « front office » dans l’inconnu puisque tant que la nouvelle convention collective n’a pas été officialisée, les modalités de cette future Draft d’expansion restent floues. Dans les autres sports majeurs américains, les équipes récemment fondées n’ont pas eu à proposer des joueuses qui pourraient être sélectionnées lors d'une prochaine Draft d’expansion. Reste à savoir si cette exception va s'appliquer aux Valkyries.

« Ohemaa [Nyanin] et son staff se préparent à toutes les éventualités » développe Natalie Nakase. « Nous ne voulons rien écarter et je pense que peu importe ce qui va arriver, nous serons prêtes. »