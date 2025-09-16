Most Improved Player : Veronica Burton plébiscitée

Sans surprise, c'est Veronica Burton qui a raflé le titre de Most Improved Player cette saison en WNBA. Dans sa quatrième année, l'arrière des Valkyries a saisi sa chance au sein d'un nouveau projet pour s'imposer comme une arrière titulaire efficace (44 titularisations), tournant à plus de 11 points, 4 rebonds, et 6 passes décisives par match. Un bond considérable comparé à sa saison précédente à Connecticut, à 3.1 points et 1.9 passes décisives. C'est d'ailleurs la première joueuse WNBA de l'histoire à avoir enregistré plus de cinq points, deux rebonds et deux passes décisives d'une saison à une autre (à 30 matchs minimum).

Sa campagne aura ainsi été remarquable, avec des double-double à 12, 13 (deux fois) et même 14 passes décisives, ainsi qu'un record en carrière lors d'un match fou remporté face à Washington, bouclé à 30 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Elle est également devenue la première joueuse de l'histoire à cumuler 24 points et 14 passes décisives sans perdre un ballon, le 19 août face à Phoenix.

Veronica Burton a ainsi reçu 68 des 72 votes. Elle laisse des miettes à Azura Stevens (Los Angeles Sparks) avec deux votes, puis Allisha Gray (Atlanta Dream) et Natisha Hiedeman (Minnesota Lynx) avec un vote chacune.

Elle succède à DiJonai Carrington, qui avait reçu cette distinction alors qu'elle était sa coéquipière à Connecticut la saison dernière. Cette saison, les voilà opposées pour ce premier tour des playoffs entre les Lynx et les Valkyries, qui se retrouveront demain soir au SAP Center de San Jose pour le Game 2 de la série.