À Golden State, Veronica Burton s’est révélée au meilleur des moments

À l’annonce de la fin de saison prématurée de Kayla Thornton, touchée au genou, beaucoup pensaient que les Valkyries allaient glisser hors du Top 8 et n’iraient pas en playoffs, malgré leur très bon premier exercice. Un constat qui semblait se confirmer étant donné que Monique Billings n’a pas joué depuis un mois et que Cecilia Zandalasini est coincée à l’infirmerie depuis quasiment dix jours, alors qu’elle tournait à 15 points de moyenne sur ses sept derniers matchs.

Néanmoins, malgré les nombreuses blessures, les Valkyries ne sont pas descendues au classement et se maintiennent à la huitième position grâce à une joueuse qui explose en cette fin de saison : Veronica Burton. Sur ses six dernières sorties, la meneuse affiche 19.5 points et 8.5 passes de moyenne avec notamment deux matchs à plus de 25 points et une rencontre face au Mercury où elle a distribué 14 passes décisives.

« C’est une toute nouvelle équipe » souligne l’entraîneuse Natalie Nakase. « Et elle a réussi à prendre le rôle de meneuse de jeu sans aucune crainte. »

La perle à l’intérieur de la coquille

Pourtant, rien n’annonçait l’explosion de celle qui figure aujourd’hui parmi les favorites au titre de la meilleure progression de l’année. La saison dernière, la meneuse a été coupée par Dallas trois jours avant le début de la saison régulière avant de finir un mois plus tard par rejoindre le Sun où elle ne jouait que 12 minutes par soir, contre 29 actuellement du côté de Golden State.

« Elle est arrivée à Golden State et elle était en quelque sorte traumatisée » se souvient l’assistant Sugar Rodgers. « Je sais que c’est un mot fort, mais c’est le cas quand vous êtes coupés. Donc quand elle est arrivée ici elle était un peu comme une coquille. Nous avons essayé de l’ouvrir pour trouver la perle à l’intérieur. »

Une explosion à Golden State certainement liée à sa relation avec son entraîneuse, Natalie Nakase. Avant même de jouer ses premiers matchs sous les couleurs des Valkyries, Veronica Burton expliquait qu’elle avait besoin d’un coach qui croit en elle, ce qui est le cas du côté de la franchise californienne puisque l'ancienne assistante de Doc Rivers aux Clippers en a fait un cadre de son équipe.

Fidèle à elle-même

« Dans une équipe d'expansion, aucun rôle n'est attribué à l'avance. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Natalie [Nakase] a insufflé en moi un autre type de confiance » explique Veronica Burton. « Elle me défie au quotidien, mais j’adore ça. C’est ce que j’ai toujours cherché et je suis ravie de l’avoir maintenant. »

Une impression nuancée par Natalie Nakase : « Je ne l’ai pas poussée à devenir une nouvelle joueuse. Je suis plus du genre à montrer l’exemple et à me servir des relations que j’ai avec chaque joueuse pour aller de l’avant. Elle est restée fidèle à elle-même donc bravo à elle. »

Du côté des joueuses, on se réjouit de l'explosion de Veronica Burton comme le constate Kate Martin : « C'est notre leader et notre meilleure joueuse. Elle a été coupée l'année dernière et elle est celle qui a le plus progressé cette année, c'est remarquable. Je suis heureuse de ne plus jouer contre elle. »

C’est désormais avec une meneuse en pleine confiance que les Valkyries abordent les sept derniers matchs de la saison. Une période qui ne s’annonce pas facile pour Golden State puisque la franchise californienne a le troisième calendrier le plus complexe pour finir la saison régulière avec notamment deux déplacements périlleux à New York et Minnesota.