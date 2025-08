Most Improved Player, DiJonai Carrington rejoint les Lynx

Finaliste WNBA en 2022, Carrington avait rejoint Dallas en février dernier après quatre saisons avec le Sun, et après 20 matches, elle tournait à 10.4 points, 5.1 rebonds (record en carrière), 1.8 passe et 1 interception de moyenne.

Sélectionnée au deuxième tour de la Draft 2021 à sa sortie de Baylor, Carrington a explosé en 2024 sous les couleurs du Connecticut Sun au point d'être élue Most Improved Player et d'être sélectionnée dans le meilleur cinq défensif de la saison !

Larges leaders de la WNBA avec seulement cinq défaites, les Lynx de Minnesota réaffirment leurs ambitions avec cet échange conclu avec les Wings de Dallas . Au coeur de ce “trade”, il y a l'arrière DiJonai Carringto n, qui débarque en échange de Diamond Miller et Karlie Samuelson, et d'un futur choix de deuxième tour de Draft 2027.

