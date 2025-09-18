D’un petit point, Janelle Salaün et les Valkyries sont éliminées

Après la lourde défaite survenue du Game 1, les Valkyries jouaient le premier match de playoffs de leur histoire non pas à San Francisco, mais au SAP Center de San Jose. Une délocalisation de 70 kilomètres qui n'a pas empêché les fans de remplir la salle et de faire du bruit dès les premières minutes de la partie.

Si les Lynx ouvrent le score, les Valkyries mènent rapidement grâce à un 10-0 au milieu de ce premier acte (10-5). Après dix minutes de jeu, Golden State est toujours en tête (27-19) et peut compter sur son adresse longue distance pour dominer avec un 4 sur 5 à 3-points.

Si les Valkyries avaient brillé grâce à leur attaque dans le premier quart-temps, c'est leur défense qui se montre dans le deuxième acte. Pendant plus de cinq minutes, aucune des deux équipes n'arrive à inscrire le moindre point dans la jeu jusqu'à la nouvelle entrée de Cecilia Zandalasini (14 points, 5 rebonds) qui plante immédiatement un tir à 3-points.

Les Valkyries s'envolent…

Dans la foulée, Monique Billings contre Napheesa Collier puis, de l'autre côté du terrain, elle prend le meilleur sur Jessica Sheppard. Enfin, Janelle Salaün (14 points, 4 rebonds) se montre, elle aussi, dans la raquette pour donner 15 longueurs d'avance à Golden State (41-26).

Après un ultime panier de Napheesa Collier (24 points, 7 rebonds, 4 passes), les Lynx sont menées 41-28 au moment de rejoindre les vestiaires, au terme d'un deuxième quart-temps où elles n'ont inscrit que neuf points contre quatorze pour les Valkyries.

Après la pause, les Lynx passent un 8-0 pour tenter de revenir au score, mais cette remontée est stoppée par Cecilia Zandalasini puis Janelle Salaün qui inscrit un panier primé avant d'être victime d'une faute sur un tir à 3-points où elle réussit deux de ses trois tentatives sur la ligne (60-47). Pour finir ce troisième quart-temps, Monique Billings inscrit un panier à l'intérieur et force Natisha Hiedeman à commettre une faute. Sur la ligne, la joueuse des Valkyries ne tremble pas et donne quatorze points d'avance à son équipe avant le début du dernier quart-temps (63-49).

Avant de craquer dans le dernier acte

Toutefois, dès l'entame de ce quatrième quart-temps, les Lynx passent un 11-0 pour revenir à seulement trois points et si les Valkyries arrivent à se redonner un peu d'air, ça ne dure pas longtemps puisque DiJonai Carrington et Kayla McBride donnent carrément l'avantage à Minnesota (71-70), ce qui n'était plus arrivé depuis le premier quart-temps.

Si Monique Billings remet Golden State devant, Napheesa Collier lui répond tandis que Courtney Williams donne trois longueurs d'avance à Minnesota à moins d'une minute du terme. Cependant, Iliana Rupert (8 points, 5 passes) trouve Cecilia Zandalasini pour ramener son équipe à une longueur avec encore 30 secondes à jouer. Sur la possession suivante, les Lynx n'arrivent pas à se trouver un tir et Golden State se retrouve avec une balle de match qui atterrit dans les mains de Cecilia Zandalasini. Malheureusement, l'Italienne manque sa cible et les Valkyries s'inclinent 75-74.

Dans la douleur, Minnesota se qualifie pour le tour suivant tandis que les Valkyries voient leur saison historique prendre fin. Reste à savoir si les joueuses de Cheryl Reeve défieront New York ou Phoenix dimanche prochain.